قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة المنصوري جنوب لبنان
القانون يحسم الجدل.. متى يسمح بنقل الأعضاء ومتى يصبح الأمر محظورًا؟
سعر الدولار في البنوك الآن
هل حضور خطبة الجمعة شرط لصحتها؟.. اعرف الموقف الشرعي
الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع ومراكز عسكرية أمريكية في الكويت
التليفزيون الإيراني: سماع دوي 3 انفجارات متتالية في تشابهار
سعر الذهب الآن
رسميا.. دمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية
ترامب: الصين نفذت أكبر اختراق لبيانات الناخبين في تاريخ الانتخابات الأمريكية
قبل ما تخرج الجمعة.. الرطوبة ترفع درجات الحرارة والمنيا وأسوان تسجلان أرقاما قياسية
مقـ.تل 7 أشخاص في غارات أمريكية على جسور جنوب إيران
أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريس جينر تنعى والدتها بعد وفاتها عن 91 عاما: قلبي تحطم إلى مليون قطعة

كريس جينر
كريس جينر
أوركيد سامي

خيّم الحزن على عائلة كارداشيان  جينر بعد إعلان نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كريس جينر وفاة والدتها ماري جو "إم جي" شانون عن عمر ناهز 91 عامًا، حيث ودعتها برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عبّرت فيها عن حجم الفقد الذي تعيشه، مؤكدة أن والدتها كانت الركيزة الأساسية للعائلة وصاحبة الفضل الأكبر في تكوين شخصيتها.

ونشرت كريس جينر رسالة طويلة استحضرت خلالها ذكرياتها مع والدتها، قائلة إن الكلمات تعجز عن وصف مكانتها في حياتها أو حجم الألم الذي تشعر به بعد رحيلها، مؤكدة أن "إم جي" كانت القلب النابض للعائلة، وأنها تعلمت منها أهم القيم الإنسانية، وعلى رأسها حب الأسرة بلا حدود، واللطف، والوفاء، والحرص على التواجد دائمًا إلى جانب من نحب.

وأوضحت أن والدتها غرست في أبنائها وأحفادها معنى الحب غير المشروط، ورسخت لديهم أهمية الترابط العائلي والإيمان والصبر في مواجهة أصعب الظروف، مشيرة إلى أن تأثيرها سيظل حاضرًا في كل فرد من أفراد الأسرة، وفي كل مناسبة تجمعهم.

وأضافت كريس أن والدتها ستبقى حية في ذكرياتهم وفي ملامح أبنائها وأحفادها، مؤكدة أنها ترى جزءًا منها في كل فرد من العائلة، وأن كل ما حققته في حياتها كان بدافع رغبتها في أن تكون مصدر فخر لوالدتها.

واختتمت رسالتها بكلمات مؤثرة قالت فيها إن قلبها "تحطم إلى مليون قطعة"، معربة عن امتنانها لوالدتها لأنها منحتها أجمل طفولة وأغنى سنوات العمر بالحب والاهتمام، مؤكدة أن حبها لها سيبقى خالدًا إلى الأبد.

وتعود قصة عائلة كريس جينر إلى طفولتها، إذ انفصل والداها، روبرت هوتون وماري جو شانون، عندما كانت في السابعة من عمرها. وبعد سنوات، تزوجت والدتها من رجل الأعمال هاري شانون، واستمر زواجهما قرابة أربعة عقود حتى وفاته إثر حادث سير عام 2003.

وعرفت ماري جو شانون لدى جمهور عائلة كارداشيان من خلال ظهورها المتكرر في برنامج Keeping Up with the Kardashians، حيث اكتسبت شعبية كبيرة بفضل حضورها الدافئ وعلاقتها الوثيقة بأفراد العائلة. كما كانت سيدة أعمال، إذ أسست عام 1980 متجر الأطفال . في مدينة سان دييغو، وواصلت إدارته لسنوات.

وفي مقابلة أجرتها عام 2012، استرجعت ماري جو ذكرياتها مع حفيدتها كيم كارداشيان، وكشفت أن كيم كانت تساعدها داخل المتجر منذ طفولتها، وكانت تستمتع بالغناء أثناء عد النقود، معتبرة أن تلك التفاصيل الصغيرة أصبحت من أجمل الذكريات التي احتفظت بها داخل العائلة.

ويأتي رحيل ماري جو شانون ليشكل خسارة كبيرة لعائلة كارداشيان – جينر، بعدما كانت واحدة من أكثر الشخصيات قربًا من أفراد الأسرة، وحرصت على دعمهم ومساندتهم طوال سنوات، سواء داخل حياتهم الخاصة أو من خلال ظهورها المتكرر أمام الجمهور.

كريس جينر اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

جماهير بشكتاش

جماهير بشكتاش توقف تقديم تروسارد.. وهتافات مدوية تطالب بضم محمد صلاح

نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي

بسبب اللهيب والحر.. موعد نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي 2026

ميسي يىتدي السوار الاحمر في يده

السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟

مرتبات شهر يوليو 2026

احسب مرتبك الجديد بعد الزيادة.. هؤلاء يحصلون على 9,500 جنيه الاثنين المقبل

حالة الطقس

الأرصاد تطلق "إنذار الرطوبة".. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدا

شريف اكرامي

بالدموع.. شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة وداع

ترشيحاتنا

كريس جينر

كريس جينر تنعى والدتها بعد وفاتها عن 91 عاما: قلبي تحطم إلى مليون قطعة

النجمة العالمية آن هاثاواي

آن هاثاواي تخطف الأنظار بإطلالات حمل أنيقة.. ألوان جريئة وتصاميم راقية

متواضعة ودمها خفيف .. الجمهور السعودي يحتفي بمي عمر بعد عرض شمشون ودليلة بالسعودية

متواضعة ودمها خفيف.. الجمهور السعودي يحتفي بمي عمر بعد عرض شمشون ودليلة

بالصور

طريقة عمل البنانا كريم كراميل.. حلوى صيفية باردة بمذاق غني

طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد