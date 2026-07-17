كريس جينر تنعى والدتها بعد وفاتها عن 91 عاما: قلبي تحطم إلى مليون قطعة

خيّم الحزن على عائلة كارداشيان جينر بعد إعلان نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كريس جينر وفاة والدتها ماري جو "إم جي" شانون عن عمر ناهز 91 عامًا، حيث ودعتها برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عبّرت فيها عن حجم الفقد الذي تعيشه، مؤكدة أن والدتها كانت الركيزة الأساسية للعائلة وصاحبة الفضل الأكبر في تكوين شخصيتها.

ونشرت كريس جينر رسالة طويلة استحضرت خلالها ذكرياتها مع والدتها، قائلة إن الكلمات تعجز عن وصف مكانتها في حياتها أو حجم الألم الذي تشعر به بعد رحيلها، مؤكدة أن "إم جي" كانت القلب النابض للعائلة، وأنها تعلمت منها أهم القيم الإنسانية، وعلى رأسها حب الأسرة بلا حدود، واللطف، والوفاء، والحرص على التواجد دائمًا إلى جانب من نحب.

وأوضحت أن والدتها غرست في أبنائها وأحفادها معنى الحب غير المشروط، ورسخت لديهم أهمية الترابط العائلي والإيمان والصبر في مواجهة أصعب الظروف، مشيرة إلى أن تأثيرها سيظل حاضرًا في كل فرد من أفراد الأسرة، وفي كل مناسبة تجمعهم.

وأضافت كريس أن والدتها ستبقى حية في ذكرياتهم وفي ملامح أبنائها وأحفادها، مؤكدة أنها ترى جزءًا منها في كل فرد من العائلة، وأن كل ما حققته في حياتها كان بدافع رغبتها في أن تكون مصدر فخر لوالدتها.

واختتمت رسالتها بكلمات مؤثرة قالت فيها إن قلبها "تحطم إلى مليون قطعة"، معربة عن امتنانها لوالدتها لأنها منحتها أجمل طفولة وأغنى سنوات العمر بالحب والاهتمام، مؤكدة أن حبها لها سيبقى خالدًا إلى الأبد.

وتعود قصة عائلة كريس جينر إلى طفولتها، إذ انفصل والداها، روبرت هوتون وماري جو شانون، عندما كانت في السابعة من عمرها. وبعد سنوات، تزوجت والدتها من رجل الأعمال هاري شانون، واستمر زواجهما قرابة أربعة عقود حتى وفاته إثر حادث سير عام 2003.

وعرفت ماري جو شانون لدى جمهور عائلة كارداشيان من خلال ظهورها المتكرر في برنامج Keeping Up with the Kardashians، حيث اكتسبت شعبية كبيرة بفضل حضورها الدافئ وعلاقتها الوثيقة بأفراد العائلة. كما كانت سيدة أعمال، إذ أسست عام 1980 متجر الأطفال . في مدينة سان دييغو، وواصلت إدارته لسنوات.

وفي مقابلة أجرتها عام 2012، استرجعت ماري جو ذكرياتها مع حفيدتها كيم كارداشيان، وكشفت أن كيم كانت تساعدها داخل المتجر منذ طفولتها، وكانت تستمتع بالغناء أثناء عد النقود، معتبرة أن تلك التفاصيل الصغيرة أصبحت من أجمل الذكريات التي احتفظت بها داخل العائلة.

ويأتي رحيل ماري جو شانون ليشكل خسارة كبيرة لعائلة كارداشيان – جينر، بعدما كانت واحدة من أكثر الشخصيات قربًا من أفراد الأسرة، وحرصت على دعمهم ومساندتهم طوال سنوات، سواء داخل حياتهم الخاصة أو من خلال ظهورها المتكرر أمام الجمهور.