البيت الأبيض: ترامب سيحضر نهائي كأس العالم

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الامريكي ترامب سيحضر نهائي كأس العالم، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وتلقى منتخب إسبانيا ضربة موجعة قبل أيام من مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، بعدما غاب نجمه الشاب لامين يامال عن تدريبات الفريق، اليوم الخميس، بسبب الإصابة، ما أثار الشكوك حول جاهزيته للمباراة المرتقبة.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن يامال لم يشارك في المران الجماعي للمنتخب، حيث اكتفى بمتابعة الحصة التدريبية من خارج الملعب، بينما ظهر واضعًا ضمادة على فخذه، في مؤشر يثير القلق داخل معسكر "لا روخا".