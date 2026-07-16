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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: طقس مستقر.. والرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة وتحذيرات للمصطافين من اضطراب البحر المتوسط

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

أكدت الدكتورة منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم المحافظات، مع تسجيل درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة هو السبب الرئيسي في زيادة الإحساس بحرارة الطقس خلال هذه الفترة.

استقرار في درجات الحرارة.. والرطوبة ترفع الإحساس بالحر

وأوضحت منار غانم أن تأثير منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط المحملة بكميات كبيرة من بخار الماء أدى إلى ارتفاع نسب الرطوبة، لتتجاوز 90% و95% على السواحل، وتصل إلى 85% بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة فعليًا.

الأرصاد

طقس حار نهارًا ومعتدل نسبيًا ليلًا

وأضافت أن الطقس يكون حارًا رطبًا خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا مع غياب أشعة الشمس، ولكن ليس بشكل كبير، لافتة إلى أن نشاط الرياح في المناطق المفتوحة والمدن الجديدة يساهم في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بالرطوبة.

اضطراب نسبي في البحر المتوسط

وأشارت نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح يتسبب في اضطراب نسبي بحالة البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج إلى نحو مترين، وهو ما يجعله غير مناسب لنزول المصطافين إلى المياه، في حين تظل الظروف مناسبة لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

نصائح للمصطافين

ونصحت المصطافين بالالتزام بالتواجد في المناطق الآمنة القريبة من الشاطئ، واتباع تعليمات المنقذين، والالتزام بالرايات التحذيرية المرفوعة على الشواطئ حفاظًا على سلامتهم.

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شبورة مائية صباحًا

ولفتت إلى تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة بين الساعة الرابعة والسابعة أو الثامنة صباحًا، موضحة أنها قد تكون كثيفة في بعض المناطق نتيجة ارتفاع الرطوبة، لكنها لا تؤثر بشكل ملحوظ على حركة المرور، مع التأكيد على ضرورة القيادة بهدوء وحذر خلال هذه الفترة.

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تشهد مصر خلال فصل الصيف تأثرًا بمنخفض الهند الموسمي، الذي يرفع نسب الرطوبة في معظم أنحاء الجمهورية، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، رغم استقرارها حول المعدلات الطبيعية، خاصة في المناطق الساحلية وشمال البلاد.

الأرصاد طقس والرطوبة الحرارة المحسوسة اضطراب البحر المتوسط

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