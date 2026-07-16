مصطفى بكري: كفاية حملات على مصطفى مدبولي.. اختلفت معه كثيرًا لكن لا أحد ينكر جهوده

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتعرض لحملات ممنهجة، مشيرا إلى أنه لا بد من التوقف عن استهدافه، ومثمنًا الجهود التي بذلها خلال فترة توليه المسؤولية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه "أنا شخصيًا أقول كفاية على الدكتور مصطفى مدبولي، الرجل تعرض لحملات كثيرة"، مضيفًا: "ربنا يكرمه ويروح موقع آخر، وكتر خيره".

وتابع بكري أنه يختلف مع رئيس الوزراء في العديد من المواقف، لكنه أكد في الوقت نفسه أن ذلك لا ينفي ما قدمه من عمل، قائلًا إن أحدًا لا يستطيع أن يقول إن الدكتور مصطفى مدبولي فسد أو لم يؤدِّ دوره.

تقدير الجهود المبذولة

وشدد على أهمية تقييم المسؤولين بموضوعية، بعيدًا عن حملات التشويه أو المبالغة، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا يجب أن يلغي تقدير الجهود المبذولة.