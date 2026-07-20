عاجل | ارتفاع أسعار نفط خام برنت بنسبة 2% لتتجاوز 90 دولارا للبرميل

قفزت أسعار النفط 3% اليوم الاثنين، إذ تجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل، في ظل استمرار أمريكا بالإغارة والقصف لإيران، وهو الأمر الذي دعا إيران إلى إعادة غلق المضيق ما أدى إلى مرور أقل شحنات من الطاقة عبر مضيق هرمز.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.77 دولار، أو 3.14%، إلى 90.87 دولار لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 11 يونيو، وتواصل مكاسبها بعد ارتفاعها 15.9% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أبريل .

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.84 دولار للبرميل، مرتفعا 2.35 دولار أو 2.85%، وهو أعلى مستوى له منذ 12 يونيو، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 15.5%، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل مارس، وفق وكالة "رويترز".

وفي الأيام القليلة الماضية، استهدف الطرفان حركة الملاحة البحرية، إذ أعلنت الولايات المتحدة أنها تفرض حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، في حين أعلنت إيران أنها تستهدف السفن التي تنتهك قواعدها المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة خمس تجارة النفط العالمية.



