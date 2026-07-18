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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع تطوير وتشجير ميادين ميت غمر

تشجير ميادسن
تشجير ميادسن
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سير العمل بمشروعات إنشاء وتطوير الميادين الجديدة، إلى جانب أعمال التشجير والتجميل بمركز ومدينة ميت غمر، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، بما يسهم في تحويل هذه الميادين إلى متنفسات ترفيهية متكاملة، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وأوضح المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة شاملة لتجميل جميع مراكز المحافظة، وإنشاء حدائق عامة تليق بأهالي كل مركز، مع الالتزام بالمعايير الحضرية التي توفر بيئة آمنة ومريحة للأسر وأبنائهم لقضاء أوقات مميزة.

وأشار  إلى تنفيذ خطة عمل متكاملة لتجميل وتشجير شوارع وميادين مراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكدا أن التوسع في المسطحات الخضراء يعد ركيزة أساسية للارتقاء بالذوق العام وجودة الحياة، كما شدد على استمرار تكثيف حملات النظافة، ورفع جميع الإشغالات وتجمعات القمامة أولًا بأول.

وكلف المحافظ الدكتور السعيد أحمد، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بالمتابعة اليومية لأعمال إنشاء وتطوير ميدان مدخل قرية ميت الفرماوي، إلى جانب متابعة تطوير الميادين القائمة بالمدينة، والإسراع في إنشاء ميادين جديدة بشارعي الحرية وبورسعيد، على أن ينتهي العمل في أقرب وقت، تمهيدا لافتتاحها رسميا ودخولها الخدمة، في خطوة تهدف لإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدينة.

وكان محافظ الدقهلية قد وجه رؤساء المراكز والأحياء ببحث الأماكن المتاحة لإقامة حدائق عامة، ضمن خطة عريضة لإعادة الوجه الجمالي للمدن، وخلق متنفسات آمنة للأسر وأبنائهم لقضاء إجازات سعيدة

و أوضح رئيس مركز ومدينة ميت غمر أنه جار رفع كفاءة شارع الحرية بعد الانتهاء من أعمال الدهانات والتجميل، فضلا عن تطوير ميادين أخرى على غرار ميدان مجلس المدينة، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتستهدف توفير مساحات ترفيهية وحضارية متكاملة لأبناء المدينة والمناطق المحيطة.

الدقهليه محافظه ميادين ميت غمر

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