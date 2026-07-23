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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وسط دموع ومحبة الجميع.. الأنبا ميخائيل يودع تاسوني أربسيما الأنبا برسوم| صور

الأنبا ميخائيل والمكرسات
الأنبا ميخائيل والمكرسات
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعهما، مساء اليوم الخميس، صلاة الجناز على روح تاسوني أربسيما الأنبا برسوم، المكرسة بدير القديس العظيم الأنبا برسوم بالمعصرة، وذلك بحضور مجمع المكرسات وخورس شمامسة الدير، وعدد من الآباء الكهنة، إلى جانب أبناء الشعب.

حياة التكريس والخدمة

واعلنت الإيبارشية انتقال تاسوني أربسيما إلى الأمجاد السماوية بعد رحلة طويلة من الخدمة والعطاء، إذ وُلدت في 29 يونيو 1953 باسم "ابتسام حنا يوسف حنا"، ونالت نعمة التكريس عام 1988 بيد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث، حيث خدمت في بيت الطالبات بالمعادي قبل انتقالها للخدمة بدير الأنبا برسوم.

واشتهرت الراحلة بخدمتها في مرسم الأيقونات القبطية بالدير، بعدما تتلمذت على يد رائد فن الأيقونة القبطية الدكتور إيزاك فانوس، وأسهمت في هذا المجال لسنوات طويلة، قبل أن تتنيح عن عمر ناهز 73 عامًا.

واختتمت الإيبارشية بيانها بالصلاة من أجل أن ينيح الله نفسها في فردوس النعيم مع القديسين، وأن يمنح أسرتها ومجمع المكرسات وجميع محبيها عزاءً سماويًا، مشيرة إلى أن تقبل العزاء يقام بقاعة دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم حتى الساعة العاشرة.

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان الكهنة البابا الراحل شنودة الثالث

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