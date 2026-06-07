لتعزيز جودة الخدمات الصحية ..افتتاح مشروعات تطويرية ووحدات طبية متخصصة بمستشفى المعبر الجامعى بقنا.

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عدد من الوحدات الطبية المتخصصة بمستشفى المعبر الجامعي بعد أعمال التطوير والتحديث الشامل، في إطار إستراتيجية جامعة قنا للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث المعايير الطبية والعلمية.

تضمنت الافتتاحات، وحدة علاج الآلام المزمنة، والتي تم تجهيزها وفق أحدث النظم الطبية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متخصصة، حيث تضم غرفة للتدخل المحدود، وغرفتي إفاقة للرجال والسيدات، بالإضافة إلى غرفة السونار وما يلزمها من تجهيزات وأجهزة حديثة تسهم في تقديم خدمة علاجية متكاملة للمرضى.

كما افتتح عكاوى، وحدة مناظير النساء الجراحية المتقدمة، والتي تم دعمها بأحدث الأجهزة والمنظومات الطبية المتخصصة، بما يمكنها من إجراء الجراحات والمناظير النسائية المتقدمة والعمليات الكبرى بدقة وكفاءة عالية، الأمر الذي يعزز من قدرات المستشفى العلاجية ويواكب التطورات المتسارعة في مجال الجراحات الدقيقة.

وتضمنت جولة الافتتاحات، متابعة أعمال تطوير وتوسعة استقبال الأطفال، حيث جرى زيادة الطاقة الاستيعابية للوحدة لتصل إلى 13 سريراً، إلى جانب تدعيمها بـ 18 مخرج أكسجين وتجهيزات طبية حديثة تسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للأطفال ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة.

وحدة الرنين المغناطيسي

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير الشامل التي شهدتها وحدة الرنين المغناطيسي، والتي شملت تحديث الأجهزة الطبية ورفع كفاءة غرفة التحكم الرئيسية "Control Room" وتطوير البنية التشغيلية للوحدة بما يسهم في تحسين جودة الفحوصات التشخيصية ودقة نتائجها، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الوحدات والأقسام المختلفة حول الإمكانات الفنية والتجهيزات الحديثة ومعدلات الأداء والخدمات المقدمة، وآليات الاستفادة من أعمال التطوير والتحديث في دعم المنظومة الصحية بالمستشفى.

وشملت الزيارة أيضاً افتتاح معمل الباثولوجي عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث الشامل به، حيث تم تزويده بمجموعة من الأجهزة الحديثة والمتخصصة، من بينها جهاز التمرير، وجهاز الصب، وجهاز الميكروتوم، وفرن المعمل، إلى جانب الأجهزة والتجهيزات الملحقة، بما يدعم قدرات المعمل التشخيصية والبحثية ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى والباحثين.

بناء منظومة صحية متكاملة

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن ما تشهده المستشفيات الجامعية من أعمال تطوير وتحديث متواصل يأتي انطلاقاً من رؤية الجامعة الهادفة إلى بناء منظومة صحية متكاملة تجمع بين جودة الخدمة العلاجية والتميز الأكاديمي والبحثي، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تولي القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية اهتماماً بالغاً باعتباره أحد المحاور الرئيسية لخدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف عكاوى، بأن الجامعة مستمرة في دعم الوحدات الطبية المتخصصة وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، إلى جانب الاهتمام بالتدريب والتعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متطورة وآمنة وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أهمية التوسع في تطبيقات الإدارة الإلكترونية والحوكمة والتحول الرقمي داخل المستشفيات الجامعية لتعزيز كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

توفير بيئة تعليمية

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أن التطوير المستمر للبنية الطبية والتكنولوجية ينعكس بصورة مباشرة على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، كما يسهم في توفير بيئة تعليمية وتدريبية متقدمة لطلاب القطاع الطبي والأطباء وهيئات التمريض والفنيين، بما يدعم إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العلمية والمهنية المتسارعة، مشدداً على أهمية التكامل والتنسيق المستمر بين مختلف الأقسام والوحدات الطبية وتبادل الخبرات العلمية والعملية بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، ويعزز من قدرة المستشفيات الجامعية على أداء رسالتها العلاجية والتعليمية والبحثية وخدمة المجتمع بكفاءة وتميز.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب، الدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمد زين العابدين، مدير مستشفى المعبر، طروب طلبة، أمين الجامعة، عبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، إلى جانب رؤساء الأقسام والوحدات الطبية وعدد من القيادات الأكاديمية والطبية والإدارية بالجامعة والمستشفيات الجامعية.