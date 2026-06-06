محافظ قنا يبحث مع أعضاء النواب والشيوخ خطط توسع المشروعات الخدمية

بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عددا من الملفات الحيوية والمشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس وائل أحمد جويد، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي، والمهندس وائل التونسي، مساعد رئيس الشركة للمشروعات، والمهندس على عبد السميع مدير مناطق قنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب من بينهم النائب مصطفى محمود، والنائب طارق عيسى، والنائب محمود المنوفي، والنائب محمد عبد الفتاح آدم، والنائب أحمد الدربي، والنائب أحمد عبد السلام الشيخ، والنائب أحمد عبد الله العويضي، والنائب محمد بنجي، والنائبة سحر صدقي، والنائبة رحاب الغول.

وفى مستهل اللقاء قدم المهندس وائل جويد، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي، عرضاً تفصيليًا للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة، موضحًا أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها بلغ 236 ألف وحدة، يستفيد منها أكثر من مليون مواطن، كما تضم المحافظة 13 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي و170 مخبزًا يعمل بالغاز، مع استمرار خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة.

إدراج مناطق جديدة

وأوضح رئيس الشركة، بأن جميع المناطق الواقعة خارج نطاق مبادرة حياة كريمة سيتم إدراجها ضمن الخطط القومية وفقًا لمعايير الكثافة السكانية والجدوى الاقتصادية، مشيرًا إلى إعداد دراسات شاملة لكافة القرى بهدف توثيق خدمات الغاز ووضع جدول زمني واضح لدخول الخدمة إلى مختلف القرى بالمحافظة.

وأضاف جويد، بأن الشركة تتبنى آلية جديدة فى قنا اعتباراً من الخطة المقبلة تقوم على تنفيذ توصيلات الغاز للمواطنين بشكل مباشر، من خلال الشركة دون الاعتماد على المقاولين بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

احتياجات المواطنين

كما تناول اللقاء، سبل دعم مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المستهدفة ومناقشة آليات تسريع معدلات التنفيذ، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين وخطط الدولة للتوسع في الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة داخل المدن والقرى بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ قنا، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة وشركة الغاز وأعضاء البرلمان لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويلبي تطلعات المواطنين.



فيما قدم أعضاء مجلس النواب، مشكلات المراكز والقرى خلال الاجتماع، إلى جانب مناقشة إقامة مقرات لشركات الغاز لتقديم خدمات الشحن والتعاقد بمختلف المراكز، للتخفيف عن المواطنين مشقة الذهاب إلى المسافات البعيدة.

كما ناقش محافظ قنا، والحضور آلية تنفيذ عمل دورة تخصصية للشباب في تقديم خدمات الغاز في مركز التدريب المهني بقفط بما يسهم فى تقديم كوادر مدربة للعمل بمرفق الغاز.

حلول عاجلة للمناطق المحرومة

وفي ختام الاجتماع شدد محافظ قنا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلات المناطق المحرومة من خدمات الغاز مؤكدا أن هذا الملف يمثل أولوية لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين، موجهاً رؤساء المراكز بالتنسيق مع شركة الغاز لحصر الشوارع التي لم تصلها الخدمة وتحديد أعداد الوحدات السكنية المستهدفة بالتوصيل الجماعي وحصر المناطق المحرومة من الصرف الصحي مع التنسيق الكامل بين المرافق المختلفة، كما وجه بتعزيز التعاون بين شركة الغاز وجهاز مدينة قنا للوصول إلى التكلفة العادلة لتوصيل الغاز بالمدينة.

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتعاون القائم بين المحافظة وشركة الغاز، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المناطق، والعمل على نقل مطالب الأهالي ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.

