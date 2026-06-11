ندوة بمجمع إعلام قنا حول دور المرأة في ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان "دور المرأة في ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد" ضمن حملة قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، بتوجيهات اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وإشراف السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، بحضور ماجدة صالح شرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لإعلام جنوب الصعيد، و يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وحاضر بالندوة المهندسة إيمان محمد علي، وكيل وزارة الزراعة الأسبق، والمقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة بقنا، والدكتورة سارة يسن عمر، مهندس جودة التغذية الكهربائية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وأدارتها سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بالمجمع.

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إلى أهمية دور المرأة فى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد بين أفراد الأسرة باعتبارها صاحبة التأثير الأقوى فى المجتمع كونها الزوجة والأم والأخت والابنة، لافتاً إلى أن الندوة ضمن حملة متكاملة لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بأهمية الاستهلاك الرشيد لكافة الموارد، وبالتعاون مع قطاع توزيع كهرباء قنا.

فيما تناولت ماجدة صالح شرقاوى، مدير عام الإدارة العامة لإعلام جنوب الصعيد، دور قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات في نشر الوعي المجتمعي بقضايا ترشيد الاستهلاك وتعزيز السلوكيات الإيجابية التى تسهم في الحفاظ على الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.

ثقافة الاستهلاك الرشيد

وأوضحت المهندسة إيمان محمد علي، وكيل وزارة الزراعة الاسبق، والمقرر المناوب للمجلس القومي للمراة بقنا، إن نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد أصبح ضرورة مجتمعية في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة، مؤكدة أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على إدارة الموارد المتاحة بكفاءة داخل الاسرة وهو ما يحقق الاستقرار الاقتصادي للأسرة والمجتمع.



وناشدت المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة بقنا، ضرورة ترسيخ قيم الاعتدال وعدم الإسراف داخل الأسرة وعلي المرأة دور كبير في توعية أفراد الأسرة بأفضل الممارسات الاستهلاكية، مثل التخطيط المسبق لعمليات الشراء، والابتعاد عن الشراء العشوائي، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بجانب إعادة التدوير حيث يمكن الاستفادة من بعض المخلفات المنزلية في إنتاج منتجات جديدة أو تنفيذ مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل إضافي للأسرة.



معدلات الاستهلاك السنوي

وأوضحت الدكتورة سارة يسن عمر، مهندس جودة التغذية الكهربائية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بأن القطاع الصناعي والقطاع المنزلي يتصدر قائمة المستهلكين الرئيسيين للطاقة في مصر، وتتزايد معدلات الاستهلاك السنوي تزامناً مع النمو السكاني والتوسع في المشروعات العمرانية والصناعية الكبرى كما تقوم الدولة بإنشاء محطات التوليد، وصيانة الشبكات، وتوفير الوقود ومصادر الطاقة المختلفة لسد هذه الزيادات السنوية، مؤكدة أن كل كيلووات يتم توفيره من خلال ترشيد الاستهلاك يسهم في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية.



قدمت يسن، عددًا من الإرشادات العملية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل المنازل والعمل، موضحًا أن الاستخدام الواعي للأجهزة الكهربائية وكيفية اختيارها يسهم في خفض الاستهلاك وتقليل الأعباء الاقتصادية على الأسرة، مع ضرورة إطفاء الأجهزة غير المستخدمة، واستخدام المصابيح الموفرة للطاقة، والاهتمام بالصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية خلال ساعات النهار.

قطاع كهرباء قنا

وأشارت يسن، إلى أن قطاع كهرباء قنا برئاسة المهندس محمد فوزى، يسعى بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وأهم السلوكيات الإيجابية التى يجب ترسيخها، وتجنب السلوكيات السلبية فى التعامل مع مرفق الكهرباء.



