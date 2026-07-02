حملة نظافة موسعة بشاطئ الكيلاني في طور سيناء بمشاركة الشباب والمجتمع المدني

شهد شاطئ الكيلاني بمدينة طور سيناء تنفيذ حملة نظافة موسعة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وشباب وفتيات الجوالة والجوالات،

وذلك تحت إشراف مجلس مدينة طور سيناء برئاسة المحاسب علي حمادة، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على المظهر الحضاري للشاطئ وتحسين البيئة المحيطة به.

وانطلقت أعمال الحملة من أمام مبنى الكنيسة القديمة، مرورًا بمنطقة صيانة مراكب الصيد، وصولًا إلى شاطئ الكيلاني، حيث شارك شباب الجوالة والجوالات بمديرية الشباب والرياضة في جمع المخلفات المتنوعة، والتي شملت الأكياس البلاستيكية وزجاجات المياه والأوراق الجافة المتساقطة من الأشجار التي تزين مدخل الشاطئ، إلى جانب عدد من المخلفات الأخرى المنتشرة بالموقع.

ووفّر مجلس مدينة طور سيناء سيارة مخصصة لنقل المخلفات التي تم جمعها، بالإضافة إلى المعدات والأدوات اللازمة التي ساهمت في تسهيل أعمال النظافة وإنجازها بصورة فعالة.

وتأتي هذه الحملة في إطار تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على نظافة الشواطئ والمناطق العامة، بما يسهم في إظهار شاطئ الكيلاني بالمظهر الحضاري اللائق بمدينة طور سيناء، ويوفر بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والزائرين.

وأشرفت على الحملة سهير عبد العاطي، نائب رئيس مدينة طور سيناء، بمشاركة القائد ربيع قرني رئيس جمعية الفتيان، وأحمد محفوظ مدير إذاعة جنوب سيناء، وأحمد نشأت مدير المدرسة الفندقية، والقائد أحمد قنديل والقائد فؤاد محمد، إلى جانب عدد من شباب وفتيات الجوالة والجوالات الذين أسهموا بجهودهم في إنجاح وتحقيق أهدافها.