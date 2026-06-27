رئيس الوزراء: مؤسسات المجتمع المدني تدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، خلال يومي 24 و25 يونيو 2026، وذلك في إطار جهود اللجنة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في تنفيذ القوافل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، وما تقدمه من خدمات علاجية متكاملة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، مثمنًا التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مؤسسة بنك الشفاء المصري، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال التقرير، أشارت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إلى أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب تخصص الرمد، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية، فضلًا عن تحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية أو الرعاية الطبية المتخصصة إلى المستشفيات الجامعية والحكومية لاستكمال العلاج.

وأوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم أن القافلة أسفرت عن الكشف على (1627) مواطنًا، بواقع الكشف على (532) حالة في تخصص الرمد، وصرف (360) نظارة طبية، وتحديد (76) حالة لإجراء عمليات رمد مجانية، فضلًا عن الكشف على (1095) حالة في مختلف التخصصات الطبية الأخرى، كما تم تحويل (33) حالة إلى المستشفيات الجامعية والحكومية لإجراء التدخلات الطبية اللازمة واستكمال العلاج.

وأضافت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أن القوافل الطبية تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل اللجنة، لما لها من دور مباشر في توفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدة استمرار تنفيذ المزيد من القوافل الطبية المتخصصة بمحافظة القليوبية خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ونوهت الدكتورة نجلاء عبد المنعم بالدعم الذي حظيت به القافلة من القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية، حيث أشاد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومؤسسة بنك الشفاء المصري في دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى مستحقيها، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تنفيذ المزيد من القوافل الطبية والمبادرات الصحية بالمحافظة، ودعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أشارت رئيس اللجنة إلى أن محافظ القليوبية أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في الاستجابة للاحتياجات الطبية للمواطنين بمختلف المحافظات، مثمنًا جهود اللجنة وفريق العمل في تنفيذ القوافل الطبية والمبادرات الصحية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وأعربت الدكتورة نجلاء عبد المنعم عن خالص تقديرها لمحافظ القليوبية على دعمه المستمر وتعاونه الكامل في إنجاح أعمال القافلة، كما وجهت الشكر إلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الشؤون الصحية والوحدات الصحية وكافة الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم الدعم اللوجستي والتنسيق اللازم، بما ساعد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

ولفتت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة والوصول بالخدمات الصحية ذات الجودة إلى المواطنين في أماكن إقامتهم.

وأعربت عن تقديرها الكبير لمؤسسة بنك الشفاء المصري، وجهودها المتواصلة ودورها الفاعل في دعم وتنفيذ القافلة، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي ختام التقرير، أكدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم استمرار متابعة الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو استكمال العلاج بالمستشفيات الجامعية والحكومية، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، إلى جانب العمل على تنظيم المزيد من القوافل الطبية بمحافظة القليوبية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.