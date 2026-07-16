اليونسكو تختم برنامج لتأهيل شباب الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل

شهد مركز اليونسكو ختام فاعليات برنامج التدريب الصيفي لمحطة البحوث الزراعية بسرس الليان البرنامج النوعي لطلبة كليات الزراعة وذلك تحت إشراف دكتور معمر جابر جاد استاذ الإرشاد الزراعي ومدير محطة البحوث الزراعية بسرس الليان والذي تضمن شراكة بين المحطة و المركز الإقليمي لتعليم الكبار التابع لمنظمة اليونسكو بقيادة دكتور محمد القاضي و قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة المنوفية.

شهد التدريب مشاركة عدد من الخبراء ورواد الأعمال والهيئات البحثية والأكاديمية وتخلله عدد من الفعاليات والمحاضرات ضمن مجموعة من المحاور المتخصصة، تشمل الزراعة الذكية والمستدامة، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية، والتسويق الزراعي، والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى زيارات ميدانية وتدريبات عملية داخل المزارع والمعامل البحثية.

وكانت المحاضرة الختامية بعنوان الانجليزية جواز سفرك لسوق العمل والتي قدمتها هند أمين مدير ايجي جولي سنتر وخبير اللغة الانجليزية والتواصل المهني ومهارات التطوير الوظيفي بمشاركة محمد طاحون.

وأوضح دكتور معمر جاد أن البرنامج يمثل خطوة هامة نحو إعداد جيل من الخريجين يمتلك المعارف والمهارات التطبيقية اللازمة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في القطاع الزراعي، بما يعزز من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

وأشار دكتور محمد القاضي الي أن هذا البرنامج يجسد رؤية المركز في الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مهارات الشباب في مجالات الزراعة الحديثة، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر.