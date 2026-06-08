المنافسة تشتعل على لاعبي إنبي بين الأهلي وأهلي طرابلس.. اتفاقات شفهية ولا توقيع

كشفت الإعلامي الرياضي محمد المحمودي، آخر تطورات ملف ثلاثي نادي إنبي، وسط حالة من الجدل حول مستقبل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح المحمودي خلال تصريحات تلفزيونية، أن لاعبي إنبي الثلاثي أقطاي عبد الله وعلي محمود وحامد عبد الله لم يوقع أي منهم حتى الآن لأي نادٍ، مؤكدًا أن ما تردد عن توقيع عقود أو ورق رغبات مع النادي الأهلي غير صحيح، وأن الأمر لا يزال في إطار اتفاقات شفهية فقط دون أي توقيع رسمي مع إدارة النادي أو رئيسه أيمن الشريعي.

وأضاف أن المستجد الأبرز يتمثل في زيارة مرتقبة لنادي أهلي طرابلس إلى القاهرة يوم الثلاثاء، حيث من المقرر خوض مباراة ودية، مع وجود رغبة من مسؤولي النادي الليبي في عقد جلسة مع إدارة إنبي لبحث إمكانية ضم أحد لاعبي الفريق، في ظل العلاقات الجيدة بين الناديين.

وأشار إلى أن أول عرض رسمي قد يصل إلى إدارة إنبي سيكون من جانب أهلي طرابلس، وهو ما قد يفتح الباب أمام ارتفاع القيمة المالية للمفاوضات، خاصة في ظل احتمالية دخول أكثر من نادٍ على خط التفاوض.

واختتم المحمودي تصريحاته بالتأكيد، أن الموقف ما زال مفتوحًا، وأن النادي الأهلي قد يكون مطالبًا بالتحرك سريعًا حال رغبته في حسم صفقة أي من لاعبي الثلاثي قبل تصاعد المنافسة وارتفاع المطالب المالية.