قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إسرائيليون: تدمير اقتصاد إيران يغيّر مسار المفاوضات
لن يتم التعامل دونه .. الدولة تدعو الأجانب لتقنين أوضاعهم واستخراج كارت الإقامة الذكي
فرحة مصر.. السيدة انتصار السيسي تحتفل بصورة تذكارية مع ألف عريس وعروسة
يسرا: عادل إمام إيقونة فنية لن تتكرر.. خاص
مصر تناشد الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة تسجيل بياناتهم والتوجه للجوازات
كارثة داخل إسرائيل.. الأطباء يهربون ومستشفيات الاحتلال على حافة الانهيار
الحكومة تطلب حذف عبارة "مصر تحولت إلى مافيا" من المضبطة.. والمجلس يوافق
مد الدورة 6 شهور.. البرلمان يوافق على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية نهائيا
الإعلان عن قائمة حكام مباراة الأهلي والمصري بالدوري
الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال إقامة منشآت على أنقاض مقر الأونروا بالقدس
الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية
أبو العينين: القاهرة واجهت بكل حسم مخططات استهدفت تفكيك الدولة الليبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الاكتئاب إلى الحروب والغياب الإنساني.. مسارح قصور الثقافة تفتح ملفات الإنسان المؤلمة

عروض مسرحية لقصور الثقافة
عروض مسرحية لقصور الثقافة
جمال الشرقاوي

لم تعد العروض المسرحية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة مجرد مساحات للترفيه أو تقديم الحكايات التقليدية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى منصات حقيقية لمناقشة الأسئلة الإنسانية الكبرى، وكشف الأزمات النفسية والاجتماعية والتاريخية التي يعيشها الإنسان المعاصر، وبين قاعات المسرح في القاهرة والمحافظات، تتواصل التجارب المسرحية الشابة التي تراهن على الجرأة البصرية والطرح الفكري، في محاولة لاستعادة دور المسرح كأداة للوعي وكشف الذات.


وفي هذا السياق، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم عروض الموسم الحالي والمهرجان الختامي لنوادي المسرح، عبر مجموعة من الأعمال التي تنوعت موضوعاتها بين الاكتئاب، والحروب، والتفكك الأسري، والاغتراب الإنساني.


فعلى مسرح السامر بالعجوزة، شهد المهرجان الختامي لنوادي المسرح عرض «بروزاك» لفرقة الدقهلية المسرحية، تأليف شادي السعيد وإخراج محمد سليمان، والذي تناول رحلة شاب يعيش صدمة نفسية حادة بعد فقدان والدته، لتتحول حياته إلى صراع دائم بين الواقع والخيال.


العرض اعتمد على معالجة سيريالية تعكس اضطراب البطل النفسي، من خلال فضاء بصري متغير وإضاءة درامية وحوارات تكشف هشاشة الإنسان في مواجهة الفقد، فيما أكدت الندوة النقدية المصاحبة أهمية العمل في طرح قضية الصحة النفسية لدى الشباب.


كما قدمت فرقة الشرقية المسرحية العرض المسرحي «فيونكة»، تأليفًا وإخراجًا لمحمود رفعت، والذي ناقش أثر غياب الأم داخل الأسرة، عبر حبكة تمزج بين الدراما النفسية والغموض والخيال، حيث تتكشف أسرار عائلة بعد اختفاء الأم والأبناء في ظروف غامضة.


وتميز العرض بتوظيف الرقص التعبيري والتشكيلات الحركية والرموز البصرية، خاصة رمز «الفيونكة» الذي جاء معبرًا عن الروابط الإنسانية الهشة داخل الأسرة، وهو ما نال إشادة النقاد خلال الندوة التطبيقية.


وفي محافظة أسيوط، انطلقت أولى ليالي عرض «تريفوجا» على مسرح قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، تأليف محمد زكي وإخراج محمد لطفي، والذي يناقش آثار الحروب والصراعات على الإنسان، من خلال دراما تكشف القسوة التي تتركها الحروب داخل النفوس والعلاقات الإنسانية.


كما شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط الصيفي انطلاق عرض «الهجانة» لفرقة أسيوط القومية المسرحية، عن رواية الكاتب أيمن رجب طاهر، وإعداد وإخراج أسامة عبد الرؤوف، والذي يستعيد واحدة من الصفحات المنسية في التاريخ المصري، عبر رصد معاناة العمال المصريين الذين اقتيدوا قسرًا لخدمة الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى.


أما في الإسكندرية، فيقدم مسرح قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي «طائر» تأليف محمود جمال الحديني وإخراج إبراهيم أحمد، والذي يتناول حكاية طفل يولد بلا لسان، ويخوض رحلة قاسية في مواجهة مجتمع يرفض الاختلاف، في معالجة إنسانية تناقش التهميش وحق الإنسان في التعبير عن ذاته.


وتأتي هذه العروض ضمن خطة الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمسرح، التي تسعى إلى دعم الحركة المسرحية بالمحافظات، وإتاحة العروض مجانًا للجمهور، مع فتح المجال أمام التجارب الشابة والرؤى الفنية الجديدة، في تأكيد مستمر على أن المسرح لا يزال قادرًا على طرح الأسئلة الأكثر إيلامًا وملامسة الواقع الإنساني بكل تناقضاته.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الحكايات التقليدية الأسئلة الإنسانية الكبرى التجارب المسرحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

ترشيحاتنا

قطعيات اللحمة

قبل الشراء.. قطعيات اللحمة وطريقة طهي كل قطعة لعيد الأضحى

الكبدة

طبيبة بيطرية تحسم الجدل حول تناول الكبدة بعد ذبح الأضاحي

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

بالصور

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد