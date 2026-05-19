رئيس جامعة أسيوط الأهلية يستقبل لجنة قطاع "الحاسبات والمعلوماتية" بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور محمد سيد إبراهيم رئيس جامعة أسيوط الأهلية، أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، في مستهل زيارتهم لكلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بجامعة أسيوط الأهلية.

ضمت اللجنة الدكتور عبد المجيد أمين علي عميد القطاع الهندسي بجامعة المنيا الأهلية، والدكتور محمد سيد قايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف.

وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور محمد سيد إبراهيم رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة، مؤكداً على مواصلة جهود جامعة أسيوط الحكومية في دعم الجامعة الأهلية، وتوفير كافة سبل الدعم، وأوجه الرعاية اللازمة لكليات الجامعة الأهلية، وطلابها، لافتا بأن كليات جامعة أسيوط الأهلية تواكب اتجاهات العصر، و تعمل على المنافسة الداخلية والخارجية، و تقدم تخصصات جديدة تتناسب مع فرص العمل؛ وفقا لوظائف المستقبل، وذلك تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بدعم الجامعات الأهلية؛ لتقليل تكدس الطلاب علي الجامعات الخاصة، و الحكومية.



وأكد رئيس جامعة أسيوط على أهمية قطاع الحاسب والمعلوماتية، خاصةً في ظل التطور الهائل في مجال تقنيات التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذاتية التي أصبحت لغة العصر، مؤكدا على أن كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي أصبحت جذابة للطلاب.

وأشار الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، أن أعضاء اللجنة أجروا زيارة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة أسيوط الأهلية، بحضور الدكتورة تيسير عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد عسكر منسق البرامج بجامعة أسيوط الأهلية، والدكتور ممدوح فاروق أستاذ مساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط، وبمشاركة لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس، ومسئولي قطاعات التعليم والطلاب، والإداريين بالجامعة.

وأكد الدكتور نوبي محمد حسن خلال لقائه باللجنة، أن الجامعة الأهلية تهدف منذ نشأتها إلى تقديم خدمات تعليمية متطورة، وبرامج دراسية متميزة تسعى من خلالها؛ لتحقيق مستوى عال من جودة التعليم، وتلبي احتياجات سوق العمل.

وأشارت الدكتورة تيسير عبد الحميد، إلى أن اللجنة التي زارت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة أسيوط الأهلية أجرت جولة تفقدية موسعة داخل الكلية شملت مختلف القطاعات التعليمية والإدارية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الكلية وتطبيقها لمعايير الجودة والاعتماد.

وتفقدت اللجنة البنية التحتية التعليمية، والمعامل والمختبرات التقنية المتخصصة وتشمل معمل الأمن السيبراني، ومعمل الذكاء الاصطناعي، ومعمل المعلوماتية الطبية الحيوية، بالإضافة إلى معامل الحاسب، وقاعات المحاضرات والكنترولات، للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية ودقة الإجراءات التنظيمية، كما شملت الجولة الإدارات العامة بالكلية، وفي مقدمتها شؤون الطلاب، والجودة، ورعاية الطلاب، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة ودعم الأنشطة الطلابية.

كما عقدت اللجنة لقاءً موسعًا مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إلى جانب حوار مفتوح مع طلاب الكلية للاستماع إلى آرائهم وتقييمهم للبرامج الأكاديمية والدعم العلمي والمهني المقدم لهم.