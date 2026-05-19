محافظ أسيوط: تجهيز 182 ساحة و3452 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الانتهاء من تجهيز 182 ساحة و3452 مسجدًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ / 2026م، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العيد وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة إلى أبناء المحافظة والشعب المصري بهذه المناسبة المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.

وأوضح المحافظ أن مديرية الأوقاف بأسيوط، بقيادة الشيخ الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، أعدت خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى، تضمنت تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة ومسجد، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التابعة لها، تعمل على مدار الساعة للتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومتابعة سير العمل أولًا بأول.

وأشار المحافظ إلى أن خطة الأوقاف شملت أيضًا تنظيم 21 محاضرة توعوية للأئمة حول أحكام الأضحية والذبائح والرد على الشبهات المثارة بشأنها، فضلاً عن تكثيف الدروس الدينية بالمساجد عن فضل الأيام العشر من ذي الحجة، وأعمال البر والطاعات فيها، وفضل يوم عرفة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المديرية أطلقت حملات نظافة موسعة بجميع المساجد، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لصلاة العيد من حيث موضوع الخطبة ومدتها، بما يسهم في إضفاء أجواء من البهجة والطمأنينة بين المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع مديرية الأوقاف بشأن ساحات ومساجد صلاة العيد، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات والتعديات في محيط المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات، طوال أيام العيد، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للاحتفال.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام الهاتف: 088/2135858 و088/2135727، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.