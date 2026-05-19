قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الداخلية تنظم ورشة تدريبية حول دور الحكومة فى مواجهة مخططات إسقاط الدول | فيديو
85 جراما عيار 24.. كم نصاب الزكاة في الذهب بالإمارات اليوم؟
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي
قرار عاجل.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى
بالأرقام.. رئيس البعثة الطبية يكشف لـ«صدى البلد» أوضاع الحجاج قبل المناسك
سرقوا أدوية السرطان من المستشفى الميري.. حبس 7 أشخاص بالإسكندرية
إيران تفكك 4 خلايا على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل جنوب شرق البلاد
هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟
من الثلاثاء للأحد.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026.. 6 أيام عطلة رسمية
بعد خسارة الزمالك بطولة الكونفدرالية.. هل يفكر عبد الله السعيد في الاعتزال؟
الجيزة: وقف إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر والمفتشين على اللحوم خلال إجازة عيد الأضحى
خلاف على الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على فتاتين في المعادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تجهيز 182 ساحة و3452 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الانتهاء من تجهيز 182 ساحة و3452 مسجدًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ / 2026م، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العيد وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة إلى أبناء المحافظة والشعب المصري بهذه المناسبة المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.

وأوضح المحافظ أن مديرية الأوقاف بأسيوط، بقيادة الشيخ الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، أعدت خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى، تضمنت تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة ومسجد، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التابعة لها، تعمل على مدار الساعة للتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومتابعة سير العمل أولًا بأول.

وأشار المحافظ إلى أن خطة الأوقاف شملت أيضًا تنظيم 21 محاضرة توعوية للأئمة حول أحكام الأضحية والذبائح والرد على الشبهات المثارة بشأنها، فضلاً عن تكثيف الدروس الدينية بالمساجد عن فضل الأيام العشر من ذي الحجة، وأعمال البر والطاعات فيها، وفضل يوم عرفة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المديرية أطلقت حملات نظافة موسعة بجميع المساجد، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لصلاة العيد من حيث موضوع الخطبة ومدتها، بما يسهم في إضفاء أجواء من البهجة والطمأنينة بين المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع مديرية الأوقاف بشأن ساحات ومساجد صلاة العيد، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات والتعديات في محيط المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات، طوال أيام العيد، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للاحتفال.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام الهاتف: 088/2135858 و088/2135727، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

أسيوط صلاة عيد الأضحى استقبال العيد الشعب المصري خطيب غرفة العمليات الحدائق والمتنزهات ساحات صلاة العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

محمود غزال

عضو غرفة الصناعات النسجية: الدولة قطعت خطوات مهمة لدعم الصناعة والبنية التحتية

السياحة

85 % إشغالات متوقعة.. القاهرة والساحل الشمالي يتصدران المشهد السياحي في عيد الأضحى

عقارات

رجال الأعمال المصريين: تكلفة الشقة السكنية تتجاوز 2 مليون جنيه ومطالب بإعادة ضبط التسعير

بالصور

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد