قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس البعثة الرسمية للحج: ارتفاع أعداد حجاج القرعة الوافدين إلى الأراضي المقدس ل 22700 حاج
نقل عدد من أقسام هيئة قضايا الدولة إلى مقرها الجديد بالتجمع الأول | صورة
57.5 مليون جنيه إعانات طوارئ للعمال خلال 4 أشهر
وزارة الداخلية تنظم ورشة تدريبية حول دور الحكومة فى مواجهة مخططات إسقاط الدول | فيديو
85 جراما عيار 24.. كم نصاب الزكاة في الذهب بالإمارات اليوم؟
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي
قرار عاجل.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى
بالأرقام.. رئيس البعثة الطبية يكشف لـ«صدى البلد» أوضاع الحجاج قبل المناسك
سرقوا أدوية السرطان من المستشفى الميري.. حبس 7 أشخاص بالإسكندرية
إيران تفكك 4 خلايا على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل جنوب شرق البلاد
هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟
من الثلاثاء للأحد.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026.. 6 أيام عطلة رسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. مؤتمر طبي عالمي يناقش التهابات الأمعاء المناعية

محافظ أسيوط يشهد مؤتمر اليوم العالمي لالتهابات الأمعاء المناعية
محافظ أسيوط يشهد مؤتمر اليوم العالمي لالتهابات الأمعاء المناعية
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط فعاليات المؤتمر العلمي الذي أُقيم بمناسبة اليوم العالمي لالتهابات الأمعاء المناعية تحت عنوان "تجربة مصرية رائدة"، والذي يوافق 19 مايو من كل عام، بهدف تسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر ودعم المرضى ورفع الوعي المجتمعي بأمراض داء كرون والتهاب القولون التقرحي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ضياء عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط، والدكتور محمد عبدالباسط خلاف وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد محمد عثمان مدير عام فرع وسط الصعيد بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد اليمني رئيس أقسام الباطنة، إلى جانب نخبة من الأساتذة والأطباء وطلاب كلية الطب.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن توفير العلاجات البيولوجية الحديثة من خلال التأمين الصحي وقرارات العلاج على نفقة الدولة أسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وتحسين فرص السيطرة على المرض والحد من مضاعفاته.

وأوضح أن المحافظة تدعم التعاون والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، بما يسهم في تقديم رعاية متخصصة للمرضى، إلى جانب تكثيف جهود التوعية المجتمعية بأعراض المرض وأهمية التشخيص المبكر، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وأسرهم.

وأشار المحافظ إلى أن اليوم العالمي لالتهابات الأمعاء المناعية يمثل فرصة مهمة لزيادة الوعي بأحد الأمراض المزمنة التي تفرض تحديات صحية ونفسية على المرضى، مؤكدًا أن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة»، أسهمت في تعزيز قدرات الدولة على الكشف المبكر وتوحيد بروتوكولات العلاج وفق أحدث المعايير العلمية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد المنشاوي أهمية المؤتمر في نشر الوعي بأمراض الالتهابات المعوية ومناقشة أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج، فيما أشار الدكتور علاء عطية إلى حرص كلية الطب على تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل التي تسهم في تحديث المعرفة الطبية وتحسين جودة الخدمات العلاجية.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، جرى تكريم اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ضياء عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط، والدكتور محمد عبدالباسط خلاف وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد محمد عثمان مدير عام فرع وسط الصعيد بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد اليمني رئيس أقسام الباطنة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة السابق وأستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي للكبد، والدكتور علاء عرفات حيالله نقيب صيادلة أسيوط وعميد كلية الصيدلة بجامعة سفنكس، والدكتور هيثم الخطيب مساعد مدير مستشفى الشرطة، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة، والدكتور محسن شاكر المشرف على وحدة الجهاز الهضمي والمناظير بمديرية الصحة، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

أسيوط المؤتمر العلمي اليوم العالمي لالتهابات الأمعاء المناعية تجربة مصرية رائدة التشخيص المبكر دعم المرضى رفع الوعي المجتمعي أمراض داء كرون والتهاب القولون التقرحي جامعة أسيوط المستشفيات الجامعية نقيب أطباء أسيوط وزارة الصحة الهيئة العامة للتأمين الصحي المنظومة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

مؤتمر إياتا - رئيس مصر للطيران

رئيس الناقل الوطني: الطيران صناعة عصية على الأزمات.. ونواجه التحديات برؤية مرنة

طائرة ايركايرو

بعد اللغط على السوشيال ميديا.. إير كايرو تكشف تفاصيل الهبوط الاضطراري لرحلة ميونخ

الدكتور عاطف عبد اللطيف

مسافرون للسياحة: ارتفاع نسب الإشغالات في عيد الأضحى بأغلب المدن السياحية

بالصور

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد