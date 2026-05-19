أسيوط.. مؤتمر طبي عالمي يناقش التهابات الأمعاء المناعية

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط فعاليات المؤتمر العلمي الذي أُقيم بمناسبة اليوم العالمي لالتهابات الأمعاء المناعية تحت عنوان "تجربة مصرية رائدة"، والذي يوافق 19 مايو من كل عام، بهدف تسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر ودعم المرضى ورفع الوعي المجتمعي بأمراض داء كرون والتهاب القولون التقرحي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ضياء عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط، والدكتور محمد عبدالباسط خلاف وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد محمد عثمان مدير عام فرع وسط الصعيد بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد اليمني رئيس أقسام الباطنة، إلى جانب نخبة من الأساتذة والأطباء وطلاب كلية الطب.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن توفير العلاجات البيولوجية الحديثة من خلال التأمين الصحي وقرارات العلاج على نفقة الدولة أسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وتحسين فرص السيطرة على المرض والحد من مضاعفاته.

وأوضح أن المحافظة تدعم التعاون والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، بما يسهم في تقديم رعاية متخصصة للمرضى، إلى جانب تكثيف جهود التوعية المجتمعية بأعراض المرض وأهمية التشخيص المبكر، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وأسرهم.

وأشار المحافظ إلى أن اليوم العالمي لالتهابات الأمعاء المناعية يمثل فرصة مهمة لزيادة الوعي بأحد الأمراض المزمنة التي تفرض تحديات صحية ونفسية على المرضى، مؤكدًا أن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة»، أسهمت في تعزيز قدرات الدولة على الكشف المبكر وتوحيد بروتوكولات العلاج وفق أحدث المعايير العلمية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد المنشاوي أهمية المؤتمر في نشر الوعي بأمراض الالتهابات المعوية ومناقشة أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج، فيما أشار الدكتور علاء عطية إلى حرص كلية الطب على تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل التي تسهم في تحديث المعرفة الطبية وتحسين جودة الخدمات العلاجية.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، جرى تكريم اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ضياء عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط، والدكتور محمد عبدالباسط خلاف وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد محمد عثمان مدير عام فرع وسط الصعيد بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد اليمني رئيس أقسام الباطنة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة السابق وأستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي للكبد، والدكتور علاء عرفات حيالله نقيب صيادلة أسيوط وعميد كلية الصيدلة بجامعة سفنكس، والدكتور هيثم الخطيب مساعد مدير مستشفى الشرطة، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة، والدكتور محسن شاكر المشرف على وحدة الجهاز الهضمي والمناظير بمديرية الصحة، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.