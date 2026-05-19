محافظ أسيوط: إزالة 12 حالة تعد ومخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، في إطار تنفيذ المرحلة الحالية من الموجة الـ29 للإزالات، والتي تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة والتصدي لكافة صور البناء المخالف.

وأكد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والأحياء تواصل جهودها بالتنسيق مع جهات الولاية ووحدات المتغيرات المكانية وقوات إنفاذ القانون، لتنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بفرض هيبة الدولة والحفاظ على ممتلكاتها.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي تم تنفيذها أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدي ومخالفة متنوعة، منها 4 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة، و4 حالات متغيرات مكانية ومخالفات بناء، إلى جانب 8 حالات تعدي على أراضي زراعية.

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة تتعامل بكل حزم مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أولوية قومية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف من خلال غرفة العمليات المركزية والخط الساخن (114)، أو عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات.

وأكد محافظ أسيوط استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ مستهدفات الموجة الـ29، بالتوازي مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون والضوابط المنظمة لذلك.