إيقاف بيكيه بسبب تهديده لحكام مباراة فريقه في مباراة بدوري الدرجة الثانية الإسباني

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عقوبة بحق نجم برشلونة السابق ومالك نادي أندورا جيرارد بيكيه، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وجاءت العقوبة بسبب تهديد بيكيه لحكام مباراة فريقه الأخيرة في دوري الدرجة الثانية ضد ألباسيتي الجمعة الماضية والتي انتهت بفوز ألباسيتي بهدف نظيف.

ووفقًا لصحيفة (إل باييس) الإسبانية، الأربعاء، فقد قررت لجنة الانضباط منع بيكيه من ممارسة أي نشاط كمالك للنادي بعد تورطه في مشادة كلامية حادة مع أحد الحكام في النفق المؤدي لغرف الملابس.

كما تقرر إيقافه لمدة شهرين على الأقل و ٦ مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها ١٥٠٠ يورو وإغلاق جزء من مدرجات الملعب، وذلك بسبب تصرفاته الاستفزازية بحسب مسؤولين في تصريحات للصحيفة.

وأورد تقرير المباراة أن بيكيه لاحق الحكم على مسافة قصيرة وهو يصرخ ويشكك في أدائه، وتضمنت تعليقاته المزعومة تحذيرات للحكم بضرورة "الخروج برفقة حارس" وتمنياته له بـ"التعرض لحادث".

ويحتل فريق أندورا المركز العاشر في دوري الدرجة الثانية الإسباني.


 

حياة كريمة.. توسع جديد في مشروعات البنية التحتية لتحسين الخدمات داخل الريف المصري

إنترنت بـ150 جنيهًا ومحمول بـ5.. مفاجآت جديدة للمستخدمين| قائمة أسعار الباقات الجديدة

أمانة عامل نظافة أسواني بموقع المسلة الناقصة.. أعاد محفظة سائحة أجنبية

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل يكتب: أظن

