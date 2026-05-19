تعرف على منتخبات مجموعة مصر بتصفيات أمم أفريقيا 2027

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027، التي أُقيمت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

وأقيمت مراسم القرعة داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد الأفريقي «كاف»، إلى جانب مجموعة من أساطير الكرة الأفريقية يتقدمهم الحارس التاريخي عصام الحضري.

مجموعة متوازنة للفراعنة

ويبدو منتخب مصر مرشحًا بقوة لاعتلاء صدارة المجموعة، في ظل الفوارق الفنية والتاريخية التي تصب لصالح الفراعنة، إلا أن الجهاز الفني يدرك جيدًا صعوبة مباريات التصفيات الأفريقية، خاصة خارج الديار.

ويأمل المنتخب الوطني في حسم بطاقة التأهل مبكرًا، من أجل استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائن الكرة المصرية منذ نسخة 2010.

نظام التصفيات

ويشارك في التصفيات 48 منتخبًا أفريقيًا تم توزيعها على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وتُقام النسخة المقبلة من البطولة بشكل مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، في أول استضافة لشرق أفريقيا للبطولة منذ نسخة 1976.

بطولة تاريخية في شرق أفريقيا

وتحمل البطولة المقبلة شعار «باموجا»، والتي تعني «معًا» باللغة السواحيلية، في إشارة إلى التعاون بين الدول الثلاث المنظمة للحدث القاري.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 19 يونيو 2027، بينما تُقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو من العام نفسه، وسط توقعات بنسخة استثنائية على المستويين الفني والتنظيمي.