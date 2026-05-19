تعرف على مجموعة المغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 عن وقوع منتخب المغرب في مجموعة تضم منتخبات الجابون والنيجر وليسوتو، وذلك في النسخة التي تستضيفها المملكة المغربية للمرة الـ36 في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا 2027 رسميًا يوم السبت 19 يونيو 2027 بالمباراة الافتتاحية، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 17 يوليو من العام نفسه.

ويشارك في التصفيات 48 منتخبًا، من بينها المنتخبات المستضيفة، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى 12 مجموعة تضم كل واحدة منها 4 منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات التي ستشهد مشاركة 24 منتخبًا.

مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا

وجاءت مجموعة منتخب المغرب في التصفيات على النحو التالي: