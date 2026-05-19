ييس توروب يقود مران الأهلي بعد تعافيه من الأزمة الصحية

استعاد النادي الأهلي خدمات مديره الفني الدنماركي ييس توروب، بعدما غادر المستشفى وانضم إلى معسكر الفريق بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن حالة توروب أصبحت مستقرة بشكل كامل، عقب خضوعه لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة بسبب حصوات في الكلى.

وأضاف طبيب الأهلي أن المدير الفني التحق بمعسكر الفريق بشكل طبيعي، ومن المنتظر أن يقود تدريبات الأهلي مساء اليوم قبل مواجهة المصري المرتقبة غدًا الأربعاء.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في الثامنة مساء الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة بعدما حقق فوزين متتاليين على الزمالك وإنبي بثلاثية نظيفة في كل مباراة، للحفاظ على فرصه في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أفريقيا، مع التمسك بآماله في المنافسة على لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة.