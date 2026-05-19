مجموعة قوية للجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027

أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 عن وقوع منتخب الجزائر في المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات زامبيا وتوجو وبوروندي، في مجموعة تبدو متوازنة نسبيًا لكنها تحمل منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى النهائيات.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027، بتنظيم مشترك بين أوغندا وكينيا وتنزانيا، وسط ترقب جماهيري كبير للحدث القاري الأبرز في إفريقيا.

ويشارك في التصفيات 48 منتخبًا تم توزيعهم على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، التي ستشهد مشاركة 24 منتخبًا.

مجموعة منتخب الجزائر في ككأس أمم إفريقيا

وجاءت مجموعة الجزائر في التصفيات على النحو التالي:

1- الجزائر

2- زامبيا

3- توجو

4- بوروندي