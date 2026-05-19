حمزة المثلوثي: الكرة المصرية تتفوق علينا.. وعشت أجمل أيام حياتي في مصر

كشف التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك السابق، عن كواليس جديدة بشأن تجربته في الكرة المصرية، متحدثًا عن جماهير الزمالك والأهلي، ومستقبل مواطنه علي معلول مع الأهلي، إلى جانب رأيه في الفارق الحالي بين الدوريين المصري والتونسي.

حمزة المثلوثي

وأكد المثلوثي خلال تصريحات لشبكة «بين السطور»:أن جماهير الزمالك تتميز بشغفها الكبير ومتابعتها الدقيقة لكل ما يخص الفريق، مشيرًا إلى أن مشجع الزمالك يعرف دائمًا تفاصيل النادي واللاعبين، بعكس بعض جماهير الأندية الأخرى التي قد لا تتابع بصورة مستمرة.

وقال اللاعب التونسي إن جماهير الأهلي كبيرة للغاية، لكنها تختلف عن جماهير الزمالك في طريقة التفاعل والمتابعة، مضيفًا: «قلما تجد زملكاوي غير متابع لكل التفاصيل».

وعن مواطنه علي معلول، أكد المثلوثي أن نجم الأهلي يُعد من أساطير النادي، ويحظى بمكانة استثنائية لدى الجماهير، لدرجة أنه لا يستطيع السير بحرية في الشوارع أو المولات بسبب حب الناس له.

وأضاف أنه تفاجأ بالطريقة التي خرج بها معلول من الأهلي، معتبرًا أن الأمر يحمل العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن اللاعب أثبت مؤخرًا أنه ما زال قادرًا على العطاء داخل الملعب.

كما تحدث المثلوثي عن التونسي محمد علي بن رمضان، موضحًا أنه لاعب صاحب قيمة كبيرة، لكنه يحتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم مع الأجواء والثقافة المصرية.

وأشار إلى أن بن رمضان أخبره بأنه لا يفهم اللهجة المصرية بشكل كامل، وهو ما يجعله يواجه صعوبة في الاندماج السريع، مؤكدًا أن تعلم اللهجة المصرية أمر ضروري لأي لاعب تونسي يرغب في النجاح داخل الدوري المصري.

وفي سياق آخر، أبدى المثلوثي أسفه على تراجع مستوى الكرة التونسية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الدوري المصري بات يتفوق بشكل واضح على الدوري التونسي من الناحية الفنية والتنظيمية.

وقال: «لا توجد مقارنة حاليًا بين الكرة المصرية والتونسية، مصر أصبحت بعيدة جدًا على مستوى كرة القدم»، مشيرًا إلى أن مشاهدة مباراة عادية في الدوري المصري تكشف حجم التطور مقارنة بالمباريات في الدوري التونسي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه عاش أجمل فترات حياته داخل مصر، مشيدًا بحب الشعب المصري للتونسيين وحالة الترحيب التي وجدها طوال فترة وجوده هناك.