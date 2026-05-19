الكاميرون وكوت ديفوار يحسمان التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عامًا بقطر

حجز منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار مقعديهما رسميًا في نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري، بعدما واصلا نتائجهما القوية في بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين المقامة حاليًا بالمغرب.

وجاء تأهل المنتخبين عقب ضمان الوصول إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية، ليواصلا مشوارهما بنجاح نحو المنافسة على اللقب الأفريقي إلى جانب حسم بطاقة العبور إلى المونديال.

وحقق منتخب الكاميرون فوزًا ثمينًا على نظيره الكونغو بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليؤكد تفوقه ويحجز بطاقة التأهل عن جدارة.

في المقابل، اقتنص منتخب كوت ديفوار تعادلًا مثيرًا أمام أوغندا بنتيجة 2-2، وهي النتيجة التي كانت كافية لضمان تأهله إلى الدور التالي ومن ثم التأهل رسميًا إلى كأس العالم تحت 17 عامًا.

نظام التأهل إلى مونديال الناشئين

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين مشاركة 16 منتخبًا من مختلف أنحاء القارة السمراء، يتنافسون على 10 بطاقات مؤهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا في قطر.

ويضمن صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة التأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، وبالتالي حجز مقاعدهم في المونديال، فيما تُمنح بطاقتان إضافيتان لأفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات الأربع.

وتترقب الجماهير الأفريقية استمرار المنافسة القوية خلال الأدوار المقبلة، في ظل سعي العديد من المنتخبات الكبرى لمواصلة المشوار القاري وحجز أماكنها في الحدث العالمي المنتظر بقطر.