قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها غداً في تمام الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى، تواجد الثلاثي الهاني سليمان، أحمد ميهوب، وحسين تيمور.

الدفاع :- هشام حافظ، محمد دبش، محمد رجب، ميدو مصطفى، يوسف عفيفي، وحازم سعيد.

الوسط،:- عمرو السيسي، سمير فكري، عماد فتحي، خالد الغندور، إيمانويل، هشام بلحة، إسلام عطية، هادي عامر، والحبيب أحمد.

الهجوم:- حسام أشرف، عبده يحيى، وأحمد علي