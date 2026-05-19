شوبير يكشف كواليس اختيار حكام الجولة الأخيرة في الدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، تفاصيل كواليس اختيار حكام الجولة الأخيرة الحاسمة من بطولة الدوري المصري، موضحًا أسباب الاستعانة بحكم ألماني لإدارة مباراة الزمالك، وتكليف أمين عمر بإدارة مباراة الأهلي والمصري.



وقال شوبير إن الاتجاه داخل اتحاد الكرة كان يميل إلى استمرار الاعتماد على “المدرسة الألمانية” في إدارة المباريات الكبرى، بعد نجاحها في لقاءات سابقة مثل مباريات الأهلي والزمالك والأهلي وبيراميدز، وهو ما دفع إلى إسناد مباراة الزمالك وسيراميكا للحكم الألماني ساشا سيجمان.



وأضاف أن اختيار أمين عمر لإدارة مباراة الأهلي والمصري جاء رغم الجدل الدائر حول فكرة عدم إسناد المباريات الحساسة لبعض الحكام، مؤكدًا أن هذه الأحاديث لا أساس لها، وأن الحكام في العالم يديرون مباريات قوية دون قيود.



وأشار شوبير إلى وجود اختلاف في الآراء حول بعض الحكام وغياب آخرين عن الساحة التحكيمية، لافتًا إلى أن قائمة المرشحين لإدارة مباراة الزمالك وسيراميكا ضمت عددًا من الأسماء، من بينها محمود ناجي ومحمود بسيوني وأمين عمر.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجولة الأخيرة تحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على لقب الدوري، موضحًا أن توزيع الحكام تم وفق رؤية فنية لإدارة المباريات المصيرية، حيث أُسندت مباراة بيراميدز وسموحة للحكم محمود ناجي.