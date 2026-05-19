شوبير: توروب يتوجه اليوم للإسكندرية لقيادة الأهلي أمام المصري ووداع الجماهير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تواجد توروب المدير الفني للنادي الأهلي قبل المباراة المرتقبة أمام فريق المصري البورسعيدي في ختام بطولة الدوري.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية: تواجد توروب في المستشفى بسبب حصوة في الحالب ومن المنتظر ان يخرج اليوم ويتجه للاسكندرية لقيادة الأهلي أمام المصري في مرانه الأخير.

وأوضح : توروب سيودع الجمهور، غدا حال ذهابه للمباراة المصري لكن في حال عدم ذهابه للمباراة بسبب تعبه سيكون على تواصل مع الجهاز المساعد والمعاون لكن يسعى للتواجد.

وواصل :توروب يودع جمهور الأهلي بشكل رسمي غدا وأبلغ ادارة الاهلي لإنهاء العقد بدون أزمات ويري أن الظروف لم تكن في صالحه وهناك حالة حزن لكن ليست غضب

مباراة الأهلي والمصري

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، مساء غدا الأربعاء ، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، على استاد استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتنقلها قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.