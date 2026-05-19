إبراهيم عبد الجواد يكشف أبرز المرشحين لتدريب الأهلي بعد توروب

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن عدد من الأسماء المطروحة لقيادة الأهلي بعد توروب.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" مارك فان بوميل وكارلوس كارفالهال أقرب الأسماء المطروحة لتولي قيادة الإدارة الفنية للنادي الأهلي بعد رحيل توروب ".



وكان وأعلن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعرض ييس توروب المدير الفني للفريق لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، حيث خضع للرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأوضح طبيب الفريق ، أن حالة المدير الفني مطمئنة ويخضع حاليا لفحوصات وتحاليل شاملة لمزيد من الاطمئنان.

يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، مساء الأربعاء المقبل، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، على استاد استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.