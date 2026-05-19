إبراهيم عبد الجواد يكشف دور ياسين منصور في مفاوضات رحيل توروب عن الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن ارتباط ياسين منصور علاقة قوية بين الوسط الرياضي في الدنمارك لتسويق توروب

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" ياسين منصور يرتبط بعلاقات مميزة في الوسط الرياضي الدنماركي، واستغلها للتواصل مع شركة التسويق الخاصة بالمدرب توروب في الدنمارك، للوصول إلى حل يرضي الطرفين لفك الارتباط مع الأهلي، وتقاضيه 5 أشهر، بينما يسعى النادي لتقليلها إلى 4 أشهر فقط

وكان وأعلن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعرض ييس توروب المدير الفني للفريق لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، حيث خضع للرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأوضح طبيب الفريق ، أن حالة المدير الفني مطمئنة ويخضع حاليا لفحوصات وتحاليل شاملة لمزيد من الاطمئنان.

يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، مساء الأربعاء المقبل، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، على استاد استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.