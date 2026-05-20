انقلب بهم الاسكوتر.. إصابة ثلاثة أشخاص بالدقهلية

أصيب ثلاثة طلاب باصابات متفرقة اثر. انقلاب اسكوتر بشارع الشباب بجمصه المصيف بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب اسكوتر بمنطقة جمصة المصيف وإصابة 3 طلاب.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة وتبين اصابة كلا من احمد ابراهيم السيد. 13عاما . بسحجات بالذراع الايسر و الركبتين و احمد محمد محمد 14عاما بسحجات بالذراعين

ووسف علي السيد. 13,عاما .بسحجات باليد اليسري و القدم اليسري

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصه .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق