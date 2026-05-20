الدقهلية.. تنفيذ خطة شاملة لتجميل وتشجير شوارع وميادين المدن

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال إنشاء حديقة الكورنيش بمدينة شربين، مؤكدا أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة شاملة لتجميل جميع مراكز ومدن المحافظة، وتطوير وإنشاء حدائق عامة تكون متنفسا ترفيهيا للمواطنين في كل مركز.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من مساحة 600 متر من حديقة الكورنيش وجاري تنفيذ الأعمال في باقي الحديقة على مساحة 700 متر، لتكون متنفسا ترفيهيا لأبناء شربين والمناطق المحيطة، مشددا على ضرورة أن يتم التنفيذ بشكل حضاري ولائق، يوفر مكانا آمنا للمواطنين لقضاء أوقات مميزة.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ خطة شاملة لتجميل وتشجير شوارع وميادين مدن المحافظة، بما يسهم في تحسين البيئة البصرية وخلق متنفس حضاري للمواطنين، مؤكدًا أن التشجير يمثل أحد أهم عناصر الارتقاء بالمظهر العام وجودة الحياة، وشدد على استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات وتجمعات القمامة أولًا بأول.

وكلف المحافظ محمد الدسوقي، رئيس مركز ومدينة شربين، بالمتابعة اليومية لأعمال إنشاء الجزء المتبقي من الحديقة وسرعة الانتهاء منها لافتتاحها أمام المواطنين ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء ببحث الأماكن المتاحة لإقامة الحدائق العامة، في إطار خطة لإعادة الوجه الحضاري للمدن وشوارعها، وخلق متنفسات ترفيهية للأسر وأبنائهم، بما يوفر مكانا مناسبا ومتنزها آمنا لقضاء أوقات طيبة وإجازات سعيدة.