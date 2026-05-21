بمواصفات ثورية.. iQOO تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شركة iQOO هاتف iQOO 15T في الصين كأحدث هواتفها الذكية الرائدة ذات الأداء العالي. يتميز الجهاز بتصميم فاخر مستوحى من هاتف iQOO 15 Ultra.

ويضم وحدة كاميرا خلفية بتقنية Future Capsule وإطارًا غير لامع مقاوم للحرارة المنخفضة.



مواصفات هاتف iQOO 15T



يتميز هاتف iQOO 15T بشاشة AMOLED بدقة 2K مقاس 6.82 بوصة، مع معدل تحديث تكيفي LTPO يتراوح بين 1 هرتز و144 هرتز، ودقة عرض 3168 × 1440 بكسل، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة/م². كما تدعم لوحة BOE Q10+ تقنية HDR، ونطاق ألوان P3 الواسع، وتقنية تعتيم PWM بتردد 2592 هرتز، بالإضافة إلى العديد من تقنيات راحة العين.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition بتقنية 3 نانومتر، ويضم وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة بتردد يصل إلى 4.21 جيجاهرتز ووحدة معالجة رسومية ARM G1-Ultra. كما يتميز بشريحة الألعاب Q3 المطورة من قبل iQOO، والتي تدعم تتبع الأشعة في الوقت الفعلي، ودقة 2K فائقة، ومعدل إطارات يصل إلى 144 إطارًا في الثانية في الألعاب المدعومة. ويأتي الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X Ultra RAM وذاكرة تخزين UFS 4.1.

يعمل هاتف iQOO 15T بنظام OriginOS 6 المبني على نظام Android 16. وتدعي شركة iQOO أن الهاتف سيظل سلسًا لمدة تصل إلى خمس سنوات.

يتميز هاتف iQOO 15T بكاميرا خلفية مزدوجة، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير بحجم 1/1.56 بوصة، وفتحة عدسة f/1.88، ونظام تثبيت بصري للصورة (OIS)، ونظام تثبيت من فئة CIPA 4.5. يدعم الهاتف تقريبًا بصريًا بدون فقدان جودة الصورة بمقدار 4x، وتقريبًا رقميًا يصل إلى 40x، وصور بورتريه كاملة البعد البؤري من 23 مم إلى 100 مم، وصور حية، ووضع القمر العملاق، والتصوير الليلي، وتسجيل فيديو احترافي، وتسجيل فيديو بدقة تصل إلى 8K.

يضم الهاتف كاميرا رئيسية وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل تدعم التصوير الماكرو. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 16 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.45، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل.

يحتوي الجهاز على بطارية بلو أوشن بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة بتقنية بطاريات الحالة شبه الصلبة من الجيل الثاني. ويدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، والشحن العكسي عبر OTG، ووضع التزويد المباشر بالطاقة للألعاب.

يتميز هاتف iQOO 15T بأخذ عينات اللمس حتى 4000 هرتز، وجيروسكوب 400 هرتز، وواي فاي 7، وبلوتوث 5.4، وتقنية NFC، ونظام تحديد المواقع العالمي ثنائي التردد، ونظام NavIC، ومنفذ USB من النوع C، واتصال ثنائي نشط بتقنية 5G عبر شريحتي nano-SIM.

كما يأتي مزودًا بمكبرات صوت ستيريو، وماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، ودعم خاصية التنشيط بالوجه، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، ومحرك خطي للمحور X، وحماية مصنفة IP68/IP69 مع متانة معززة من زجاج الصخور.



الأسعار والتوافر



يبلغ سعر طراز 12 جيجابايت + 256 جيجابايت 3799 يوان (570 دولارًا)، بينما تبلغ تكلفة طراز 16 جيجابايت + 256 جيجابايت 4199 يوان (630 دولارًا).

يبلغ سعر نسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت 4499 يوان (675 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر نسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت 4899 يوان (735 دولارًا أمريكيًا). أما النسخة الأفضل بمواصفات 16 جيجابايت + 1 تيرابايت، فيبلغ سعرها 5699 يوان (855 دولارًا أمريكيًا).