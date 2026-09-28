لاعب ريال مدريد: الحفاظ على مكاني في التشكيل يتطلب تقديم مستويات أكثر ثباتا

اعترف الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، بأن الحفاظ على مكان أساسي في تشكيل الفريق الملكي يتطلب منه تقديم مستويات أكثر ثباتًا، إلى جانب تقليل الأخطاء التي يرتكبها خلال المباريات.

وقال كامافينجا، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنه سبق أن قدم مباريات جيدة بقميص ريال مدريد، لكنه يرى أن الاستمرارية تمثل العامل الأهم بالنسبة له خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح اللاعب الفرنسي: "قدمت مستويات جيدة في مباريات سابقة، لكن الأهم هو الاستمرارية، يجب أن أحافظ على تركيزي داخل الملعب وأرتكب أخطاء أقل".

ويعيش كامافينجا حاليًا فترة مختلفة مع منتخب فرنسا، الذي بدأ مرحلة جديدة تحت قيادة زين الدين زيدان، في وقت يسعى فيه لاعب ريال مدريد إلى استعادة أفضل مستوياته وحجز مكان أكثر ثباتًا مع الفريق.

واستعاد لاعب الوسط الفرنسي كذلك واحدة من أصعب محطات مسيرته، عندما غاب عن قائمة منتخب بلاده في كأس العالم السابق، مؤكدًا أن عدم المشاركة في البطولة ترك أثرًا كبيرًا عليه.

وقال: "غيابي عن كأس العالم أثر فيّ، وكانت تلك الخيبة شيئًا جديدًا بالنسبة لي، لكن الأهم هو أن تنهض من جديد".

واختتم كامافينجا حديثه بالتأكيد أن مسيرته لا تزال في بدايتها، رغم السرعة الكبيرة التي شهدتها خطواته منذ ظهوره الأول، قائلًا: "منذ بداية مسيرتي، سارت الأمور بسرعة كبيرة، لكن روما لم تُبنَ في يوم واحد، ولا يزال أمامي الكثير من الوقت".