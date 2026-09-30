بمناسبة العام الدراسى.. حملات مكثفة بمحيط المدارس والجامعات لضبط تجار المخدرات

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة منذ بداية العام الدراسى إستهدفت مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد والكافتريات على مستوى الجمهورية .



وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 135 قضية متنوعة، بإجمالى عدد 153 متهم وبلغت إجمالى المضبوطات أكثر من 350 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، آيس "الشابو" ، هيدرو ، هيروين ، إستروكس" - 11 ألف قرص مخدر ومؤثر - 41 قطعة سلاح منتوعة “نارى ، أبيض” مبالغ مالية من متحصلات الإتجار بالمواد المخدرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.