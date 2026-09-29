لا يتكلم كثيرا.. أنتوني عن رونالدو: نتعلم منه عندما نتحدث عن الحياة

أشاد البرازيلي أنتوني، لاعب ريال بيتيس الإسباني، بشخصية البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، مؤكدًا أن إعجابه به تضاعف بعد الفترة التي جمعتهما داخل غرفة الملابس.

وقال أنتوني، في تصريحات إعلامية عن كريستيانو رونالدو: «كريستيانو يفاجئني كثيرًا كشخص، والطريقة التي يتحدث بها مع الجميع، إنه مهذب جدًا ودائمًا ما يمزح».

وأضاف: «لن تتوقع ذلك منه، وهذا فاجأني قليلًا أيضًا، لكنه شخص مرح جدًا ومحب للضحك».

وتابع اللاعب البرازيلي: «أكثر ما أحببته هو أنك عندما تجلس إلى الطاولة معه، تتعلم منه الكثير. وهو لا يتحدث عن كرة القدم، بل يقول: نحن نعيش كرة القدم 24 ساعة في اليوم، فلنتحدث عن شيء آخر؛ عن الحياة وعن كل شيء».

وأوضح أنتوني أن الجلوس مع رونالدو يمنحه فرصة للتعلم على المستوى الشخصي، قائلًا: «يمكنك أن تتعلم منه الكثير بهذه الطريقة».

وأردف: «بالنسبة لي، كريستيانو مثال يُحتذى به كإنسان، وليس فقط بسبب ما تراه داخل الملعب أو في التدريبات. الأمر يتعلق بالشخص الذي هو عليه وبالقلب الذي يملكه».

واختتم أنتوني تصريحاته قائلًا: «رغم أنني لم أكن معه سوى لفترة قصيرة، فإن كريستيانو يمثل مثالًا بالنسبة لي، والإعجاب الذي كنت أكنّه له قبل أن أشاركه غرفة الملابس أصبح أكبر بكثير الآن».