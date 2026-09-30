بيان رسمي من كريستيانو رونالدو بعد مغادرة معسكر البرتغال

واصل كريستيانو رونالدو إثارة الجدل وأعلن أنه ترك بالفعل معسكر منتخب البرتغال وسيكشف الأسباب في الوقت المناسب، وسط تكهنات بقرب إعلان اعتزاله اللعب الدولي.

وغادر رونالدو معسكر البرتغال اليوم الأربعاء بعد الغياب عن المران الجماعي في ثلاثة أيام متتالية، رغم تأكيد المدرب جورجي جيسوس على مشاركته.

وأثار جيسوس غضب رونالدو بعدما جعله يجلس بديلاً طوال 90 دقيقة خلال الفوز 2-1 على النرويج في دوري الأمم الأوروبية، ثم أكد أنه لا ينوي إشراكه أساسياً ضد الدنمارك غداً الخميس.

بيان رونالدو

وقال رونالدو في بيان اليوم بعد مغادرة المعسكر: "بعد المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني، وعقب محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قررتُ مغادرة معسكر تدريب المنتخب".

وأضاف: "سأكشف للشعب البرتغالي، في الوقت المناسب، حقيقة الأسباب التي أدت إلى رحيلي عن المنتخب الوطني الذي لطالما كرّست نفسي له".

واختتم: "حان الوقت الآن لأتمنى التوفيق للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق".