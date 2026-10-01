لأسباب تتعلق بالصالح العام.. وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد مواطن ليبي خارج البلاد

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1414 لسنة 2026، بشأن إبعاد أحد المواطنين الليبيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

نص قرار وزير الداخلية

ونص القرار الذي نُشر في الوقائع المصرية، على إبعاد سليمان حسين مصباح العترى، ليبي الجنسية، مواليد 17 سبتمبر 2009 خارج البلاد.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 13 أغسطس 2026 بشأن طلب إبعاد المذكور خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، الذي صدر في 19 أغسطس 2026.