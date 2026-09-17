الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بـ إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس 17 سبتمبر 2026، قرارين لمجلس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين، بعد تجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين



ونص قرار مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2026 على إسقاط الجنسية المصرية عن إبراهيم حجة الإسلام سليمان سليمان سليمان، من مواليد محافظة الدقهلية في 23 يوليو 1983، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، وفقًا لما عرضه وزير الداخلية.

كما تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2026 إسقاط الجنسية المصرية عن شريف منير علي حمدان، من مواليد محافظة الجيزة في 16 يونيو 2005، للسبب ذاته، وهو التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

ويستند القراران إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بعد الاطلاع على الدستور، وبناءً على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.

