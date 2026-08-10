بتوجيهات شيخ الأزهر.. 135 ألف دارس يخوضون اختبارات القرآن الكريم بالرواق الأزهري

وفق توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة العناية البالغة بكتاب الله تعالى وحفظه وتجويده، انطلقت اليوم اختبارات نهاية المستوى في القرآن الكريم والتجويد بفروع «الرواق الأزهري» على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والتي تستمر على مدار 20 يوماً متواصلة، بمشاركة واسعة بلغت 135,953 دارساً ودارسة من مختلف الفئات والأعمار من الأطفال والكبار.

6.3 ألف لجنة امتحانية تم تجهيزها لضمان انسيابية التقييم وتجنب التكدس

​وتشهد الاختبارات هذا العام استنفاراً تنظيمياً موسعاً لاستيعاب الأعداد التراكمية للدارسين، وسط إشراف ميداني مشترك بين الجامع الأزهر الشريف وقطاع المعاهد الأزهرية.

​و​تُدار الاختبارات وفق قاعدة بيانات موسعة تُغطي كافة الفئات العمرية (أطفال وكبار) عبر المؤشرات التالية:

​135,953 دارساً ودارسة: إجمالي المستهدفين بالاختبارات في مراحله المختلفة.

​932 فرعاً: عدد فروع رواق القرآن الكريم والتجويد المشاركة على مستوى جميع المحافظات.

​6,364 لجنة امتحانية: تم تجهيزها لضمان انسيابية التقييم وتجنب التكدس.

​20 يوماً متواصلة: النطاق الزمني المحدد لاستكمال أعمال التقييم والاختبارات.

​ولضمان الشفافية وانضباط أعمال اللجان، تم تخصيص غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الاختبارات لحظة بلحظة، والتدخل السريع لتذليل أي عقبات قد تواجه الدارسين أو اللجان التنفيذية بالمحافظات.

​يُذكر إلى أن «الرواق الأزهري» يُمثل المظلة العلمية والدعوية المجانية التي يُتيح من خلالها الأزهر الشريف تعلم القرآن الكريم وأحكامه لكافة شرائح المجتمع، ترسيخاً للمنهج الأزهري الوسطي وإعادة لدور الرواق التاريخي في خدمة كتاب الله.