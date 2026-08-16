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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هبة جلال تشيد بصفحة وزارة الداخلية : حققت 24.37 مليون تفاعل خلال 3 أشهر فقط

الإعلامية هبة جلال
الإعلامية هبة جلال
محمود زيدان

أشادت الإعلامية هبة جلال، بوزارة الداخلية وبصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتفاعلها مع رواد السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن صفحة وزارة الداخلية أصبحت مساحة الناس تنتظر منها الحقيقة والرد والتحرك.

وقالت «جلال»، عبر برنامجها «مساء جديد» عبر فضائية «المحور»،  إن صفحة وزارة الداخلية واحدة من أكثر الصفحات الرسمية حضورًا وتفاعلاً، مؤكدة أن هذا ليس بسبب حجم المتابعين فقط ولكن بسبب طريق تعاملهم مع الشكاوى والوقائع والفيديوهات التي تظهر على السوشيال ميديا. 
 

وأكدت الإعلامية هبة جلال، أن صفحة وزارة الداخلية المصرية حازت على المركز الثاني عالمياً بين الصفحات الحكومية والأعلى أداءً على الفيسبوك خلال الربع الثالث من 2025م، وأنها حصدت 12.08 مليون متابع للصفحة خلال فترة القياس، وأن الصفحة حققت  24.37 مليون تفاعل خلال 3 أشهر فقط.

هبة جلال وزارة الداخلية الداخلية تفاعل السوشيال ميديا

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