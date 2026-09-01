ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بإيطاليا في الربع الثاني بنسبة 0.2%

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أوضح تقرير اقتصادي إيطالي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بإيطاليا خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 0.2% مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة له، وذلك وفقا لبيانات أولية معدلة حسب تأثيرات التقويم والمعدل موسميا.

وقال المعهد الإيطالي للإحصاء – في بيان صادر اليوم، الثلاثاء – إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن النمو نتيجة لزيادة في جميع المكونات الرئيسية للطلب المحلي حيث ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.3%، وقفزت الواردات بنسبة 1.7%، وزادت الصادرات بنسبة 0.8%.

وأضاف أنه على جانب العرض، انخفض قطاعا الزراعة والصناعة بنسبة 0.2% و0.5% على التوالي، بينما نمت الخدمات بنسبة 0.4%.