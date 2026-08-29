سوني تكشف عن باقة ألعاب PlayStation Plus المجانية لشهر سبتمبر 2026

كشفت شركة "سوني للترفيه التفاعلي" (Sony Interactive Entertainment) رسمياً عن قائمة الألعاب المجانية المخصصة لمشتركي خدمة "PlayStation Plus" لشهر سبتمبر 2026، والتي تضم أربعة عناوين مميزة ومتنوعة لأجهزة "PS5" و"PS4"، على أن تتاح للتحميل المجاني بدءاً من الثلاثاء الأول من سبتمبر وحتى الإثنين 5 أكتوبر المقبل، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Otaku Study نقلاً عن مدونة بلايستيشن الرسمية.

لعبة Sniper Elite: Resistance وأجواء الحرب التكتيكية

أوضح التقرير، استناداً إلى تصريحات آدم ميشيل مدير العمليات واقتناء المحتوى في سوني، أن لعبة "Sniper Elite: Resistance" تتصدر قائمة الشهر على جهازي PS5 وPS4؛ حيث تقدم تجربة تصويب وقنص تكتيكية من منظور الشخص الثالث تأخذ اللاعبين إلى قلب فرنسا المحتلة إبان الحرب العالمية الثانية في قصة مشوقة تجري بالتوازي مع أحداث "Sniper Elite 5".

وتدعم اللعبة طور القصة التعاوني بالكامل، وعودة نمط غزو المحور (Axis Invasion) الذي يتيح للاعبين التسلل كقناصة منافسين في حملات لاعبين آخرين، إلى جانب معارك تنافسية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت تستوعب حتى 16 لاعباً ونمط البقاء (Survival) لفرق مكونة من 4 لاعبين.

لعبة MLB The Show 26 وحزم المحتوى الحصرية

أشار المصدر إلى أن مشتركي PS Plus على منصة PS5 سيحصلون على لعبة البيسبول الرائدة "MLB The Show 26"، التي تقدم أحدث أنظمة المحاكاة الرياضية وتطويراً شاملاً لطور اللعب الفردي "Road To The Show" متضمناً بطولات المدارس الثانوية و11 فريقاً جامعياً جديداً ونظام تحدي الرميات.

كما توفر اللعبة طور تجميع البطاقات "Diamond Dynasty" وقوائم بطولة العالم الكلاسيكية للبيسبول، فضلاً عن إتاحة حزمة "Jump Start Bundle" الحصرية لمشتركي الخدمة حتى 6 أكتوبر لتطوير اللاعبين والفرق المخصصة.

ألعاب المغامرات والآربيجي: Wobbly Life وChained Echoes

واوضح تقرير موقع Otaku Study أن التشكيلة تشمل أيضاً لعبة المغامرات التعاونية "Wobbly Life" على منصتي PS5 وPS4، وهي لعبة عالم مفتوح تفاعلية تدعم اللعب الفردي أو الجماعي حتى 4 لاعبين عبر الإنترنت أو الشاشة المنقسمة محلياً، وتتضمن ألغازاً وجزر استوائية وأنماط أركيد متنوعة مثل "Trash Zone" و"Hide & Seek".

كما تضم القائمة لعبة تقمص الأدوار الكلاسيكية "Chained Echoes" لجهاز PS4، المصممة برسوم بكسلية بنمط 16 بت الكلاسيكي وتدور أحداثها في قارة "فالانديس" الخيالية لإنهاء الحرب بين ثلاث ممالك بواسطة السحر والمقاتلات الآلية (Mechs).

تنبيه للمشتركين لتحميل ألعاب شهر أغسطس قبل انتهاء المهلة

ذكرت شركة سوني أن يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2026 يمثل الفرصة الأخيرة للمشتركين لإضافة ألعاب شهر أغسطس المجانية إلى مكتباتهم الرقمية قبل سحبها؛ والتي تشمل ألعاب "Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition"، و"Big Walk"، ولعبة الرعب "Signalis"، مؤكدة أن الألعاب المضافة تظل متاحة في حسابات المستخدمين طالما بقي اشتراك PlayStation Plus نشطاً.