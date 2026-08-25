سبايدر مان: يوم جديد يقترب من عرش شباك التذاكر التاريخي

أصبح فيلم "سبايدر مان: يوم جديد" (Spider-Man: Brand New Day) من إنتاج سوني ومارفل، ثالث أعلى الأفلام إيرادًا في التاريخ، بعدما حقق 854.9 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، و2.2 مليار دولار على مستوى العالم.



ويحتل المركز التالي فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة" (Avengers: Endgame) لعام 2019، الذي يتخلف عنه "سبايدر مان" بفارق 3.5 مليون دولار فقط في الإيرادات المحلية. ومن المتوقع أن يتجاوزه غدًا، ليبقى أمامه فيلم واحد فقط هو "حرب النجوم: الحلقة السابعة - الصحوة" (Star Wars: The Force Awakens) الذي حقق إيرادات محلية بلغت 936.7 مليون دولار عام 2015.



وقد تفوقت إيرادات كل من عطلات نهاية الأسبوع الأربع الماضية على نظيراتها في عام 2025، ليصبح إجمالي إيرادات شباك التذاكر لعام 2026 حتى الآن أعلى بنسبة 20.4% عن العام الماضي. وتشير التوقعات إلى أن إجمالي إيرادات عام 2026 سيصل إلى 9.7 مليار دولار، وهو رقم مُرضٍ لكل من الاستوديوهات ودور العرض.



وجاء في المركز الثاني فيلم آخر من إنتاج سوني، هو الجزء الجديد من سلسلة الرعب "إنسيديوس" (Insidious: Out of the Further)، الذي حقق 25.3 مليون دولار في عرضه الافتتاحي.