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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيبال: فقدان 66 أمريكيًا جراء الفيضانات المفاجئة على الحدود مع التبت

نيبال: فقدان 66 أمريكيًا جراء الفيضانات المفاجئة على الحدود مع التبت
نيبال: فقدان 66 أمريكيًا جراء الفيضانات المفاجئة على الحدود مع التبت
أ ش أ

 أعلن مجلس السياحة في نيبال فقدان 66 مواطنا أمريكيا عقب الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية.

وأضاف المجلس - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة - أنه تم إنقاذ اثنين من المواطنين الأمريكيين بمنطقتي "تيمور" و"بهوتيكوشي" في مقاطعة "راسوا" و كانا ضمن مجموعة تضم 27 سائحا أجنبيا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أفادت بأنها على علم بتضرر نحو 90 من مواطنيها جراء الفيضانات في نيبال، كما أكدت أنه تم إنقاذ ثلاثة مواطنين أمريكيين، في حين لم ترد تقارير تفيد بمقتل أي من مواطنيها.

وتسببت الفيضانات، التي اجتاحت بشكل مفاجئ مناطق حدودية بين نيبال والتبت في الصين، في مصرع 469 شخصا وإصابة 1545 آخرين، بينما لا يزال مئات آخرون في عداد المفقودين.

مجلس السياحة في نيبال الفيضانات المفاجئة الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية

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