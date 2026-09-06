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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إلكسندر زاسبيكين: الموقف السياسي الروسي لا يتغير والأمريكان جاءوا بأفكار جديدة

ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر
ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر
محمود زيدان

علّق إلكسندر زاسبيكين، الدبلوماسي الروسي السابق، على زيارة مبعوثَي الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى أوكرانيا، ومدى تأثر الموقف التفاوضي الروسي في هذه المرحلة بنتائج الزيارة.

وقال، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي في برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه يعتقد أن الموقف السياسي الروسي، أو المطالب الروسية، يتمثل في التنازلات التي طُرحت على الجانب الأوكراني منذ فترة طويلة خلال المفاوضات، مؤكدًا أن هذا الموقف لم يتغير.

وأوضح أن الجانب الأمريكي طرح بعض الأفكار الجديدة بشأن السبل التي يمكن من خلالها التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني، مضيفًا: «نحن لا نعرف تفاصيل هذه الأفكار، وربما يكون هذا أمرًا جيدًا».

أوكرانيا ستيف ويتكوف كوشنر الرئيس الأمريكي الموقف السياسي الروسي

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