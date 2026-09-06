كوشنر: ترامب عازم على إنهاء الحرب والتركيز على الاستثمار وفرص الأعمال في أوكرانيا

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم بشكل راسخ على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتركيز على تعزيز فرص الاستثمار والأعمال المشتركة بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وقال المبعوث الأمريكي -في تصريح صحفي اليوم الأحد في العاصمة كييف عقب اختتام جولة جديدة من المباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي- "دائما ما يقول الرئيس ترامب إنه كلما كانت المهمة أصعب وكانت تستحق العناء، يجب أن تبذل في سبيلها كل ما بوسعك.. ولذلك فهو مصمم للغاية على رؤية نهاية لهذه الحرب ووقف الخسائر في الأرواح وإعادة لم شمل الأسر، والتركيز على الاستثمار في فرص الأعمال لتتقارب البلدان أكثر، عسى أن يجلب ذلك الازدهار والفرص لشعب أوكرانيا وشعوب أوروبا".

وأضاف أنه يعتقد أن الجانبين يجب أن يعملا أيضا على تحديد كيفية تهيئة الظروف والترتيبات اللازمة لإقرار سلام دائم طويل الأمد؛ وهو ما يتيح لأوكرانيا توظيف شجاعتها المذهلة وابتكارها وقوتها التي أثبتتها طوال سنوات الحرب الماضية.

وتابع كوشنر "لكي تبني أوكرانيا نفسها لتصبح الدولة العظيمة التي تمتلك كامل الإمكانات لتحقيقها.. هذا حقا ما يود الرئيس ترامب رؤيته وتحقيقه".



