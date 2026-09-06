ماجد منير: "فجوة وعي" وراء عدم شعور المواطن بثمار الإصلاحات وضبط الأسواق ضرورة

قال الكاتب الصحفي ماجد منير، إن هناك "فجوة وعي" بين ما تقوم به الدولة من إجراءات وإصلاحات ، وبين نظرة المواطن إلى هذه الإجراءات، موضحًا أن المواطن غالبًا ما ينظر إلى الأمور من منظور احتياجاته الشخصية واحتياجات أسرته، بينما تحتاج الدولة إلى التعامل مع الملفات من منظور أشمل.



وأوضح "منير" ، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن منظومة الدعم تمثل جزءً كبيرًا من التحديات التي تواجه الدولة في ظل الزيادة الحالية في أعداد السكان، مشيرًا إلى أن المواطن في المقابل ينتظر أن يرى انعكاس الإجراءات الحكومية بصورة مباشرة على حياته اليومية.

وأضاف أن الدولة شهدت خلال فترات سابقة "نزيفًا حقيقيًا للموارد المصرية" في مسارات لم تكن جميعها ضرورية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب إدراكًا بأن هناك عملية إعادة بناء للدولة وتعزيزًا لمقوماتها.

وأشار إلى أن المواطن قد ينتظر أن يلمس نتائج الإصلاحات بصورة مباشرة من خلال انخفاض الأسعار أو تحسن دخله، إلا أن جزءً كبيرًا من الإجراءات الاقتصادية يتم على مستوى الدولة، وهو ما قد لا يظهر أثره بشكل فوري في الحياة اليومية للمواطن.

وشدد على أن الحكومة مطالبة بالتوازي مع الإجراءات الاقتصادية، بالعمل على ضبط الأسواق والسيطرة على الممارسات غير المسؤولة من جانب بعض التجار والمتعاملين في الأسواق.

وأكد أن إحكام الرقابة على الأسواق يعد أمرًا ضروريًا حتى يشعر المواطن بثمار الإجراءات الاقتصادية، خاصة أن ارتفاع الأسعار أو الممارسات الاحتكارية يمكن أن تحول دون وصول التحسن الاقتصادي إلى الأسر بصورة ملموسة.