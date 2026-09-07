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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدعم منجم السكري.. مستشفى متكامل وحلول لمشكلات الطرق والمرافق بمرسى علم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

بحث الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مع المهندسة هدى منصور، المدير التنفيذي لمنجم السكري، سبل تفعيل المسؤولية المجتمعية للمنجم وتوجيه مساهماته نحو المشروعات الخدمية والطبية الأكثر احتياجًا لأهالي مدينة مرسى علم والمناطق المحيطة بها.

جاء ذلك خلال لقاء موسع بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة مرسى علم، ومدير مكتب المحافظ، والنائب جبريل عضو مجلس النواب.

مستشفى متكامل لخدمة أهالي مرسى علم

وتناول اللقاء مقترح إنشاء مستشفى متكامل بمدينة مرسى علم بمساهمة من إدارة منجم السكري، على أن يضم عددًا من التخصصات والخدمات الطبية المهمة، من بينها أقسام للحالات الحرجة، ووحدة عناية مركزة متطورة، وقسم متخصص لعلاج الحروق، بما يعزز الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المدينة والمناطق المجاورة.

وأكد اللقاء أهمية توجيه جهود المسؤولية المجتمعية نحو المشروعات التي تمثل أولوية حقيقية للمواطنين، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية بمدينة مرسى علم.

حلول عاجلة للتكدس المروري

كما ناقش الاجتماع سبل معالجة مشكلة التكدس المروري بأحد المحاور الرئيسية بالمدينة، مع التأكيد على التنسيق المباشر بين رئيس مدينة مرسى علم والنائب جبريل عضو مجلس النواب، بهدف وضع حلول جذرية للمشكلة والبدء في التنفيذ الفوري للمخطط المروري المعتمد.

بحث مشكلات المياه والكهرباء والمرافق بمنجم السكري

وتطرق اللقاء كذلك إلى المعوقات المتعلقة بإمدادات المياه والكهرباء والمرافق الخاصة بمنجم السكري، حيث تم بحث آليات العمل المشترك للتغلب على هذه التحديات، وضمان انتظام منظومة التشغيل، إلى جانب دعم وتحسين البنية التحتية بالمنطقة.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين محافظة البحر الأحمر والجهات العاملة بالمدينة، وتوجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية نحو مشروعات ذات مردود مباشر على المواطنين، بالتوازي مع دعم احتياجات المشروعات والأنشطة القائمة بمرسى علم.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر منجم السكري مرسى علم مدينة مرسى علم

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